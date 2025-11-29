झोपेची ‘सवय’ नाही, तर उपचार! रात्रीची योग्य वेळ का ठेवावी? आरोग्यासाठी महत्त्वाचा खुलासा!

Aarti Badade
प्रत्येक माणसाच्या शरीरात एक नैसर्गिक जैविक घड्याळ (Body Clock) असते, त्यानुसार झोपेची वेळ ठरते.
रात्री १० ते २ या वेळेला झोपेची 'गोल्डन वेळ' म्हणून ओळखले जाते.
या गोल्डन वेळेतच आपले शरीर 'हीलिंग मोड' (Healing Mode) मध्ये जाऊन सर्वाधिक दुरुस्ती करते.
या वेळी पांढऱ्या पेशी (White Blood Cells) शरीरातील रोगांशी (Diseases) लढण्याचे काम करतात.
रात्री १० ते २ या वेळेतच शरीराचा मेटाबॉलिझम (Metabolism) सर्वात जास्त वेगाने काम करतो.
संशोधनानुसार, झोप लागल्यानंतरच्या पहिल्या तासांमध्ये येणाऱ्या गाढ झोपेत (Deep Sleep) ग्रोथ हार्मोन (Growth Hormone) सर्वाधिक बाहेर पडतो.
निरोगी राहायचे असेल, तर दररोज रात्री १० वाजता झोपायला जाण्याची सवय लावा; ही वेळ चुकवणे महागात पडेल.
