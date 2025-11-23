हिवाळ्यात बेस्ट उपाय! कोमट पाण्यात पाय बुडवायचे एक नाहीतर आहेत अनेक फायदे!

Aarti Badade
दिवसभर चालल्यानंतर किंवा उभे राहिल्यानंतर पाय संपूर्ण शरीराचा भार सहन करतात. कोमट पाण्यात पाय भिजवणे हा केवळ सोपा घरगुती उपाय नाही, तर शरीराला विश्रांती देण्याचा प्रभावी मार्ग आहे.
कोमट पाण्यात पाय बुडवल्याने शरीराचे तापमान थोडे वाढते, ज्यामुळे रक्तप्रवाह (Blood Circulation) सुधारतो. यामुळे पायांच्या नसांमधील ताण कमी होतो आणि वेदना कमी होतात.
ही प्रक्रिया केवळ शरीराला आराम देत नाही, तर मानसिक ताण (Stress) देखील कमी करते. स्नायूंना आराम मिळाल्याने दिवसभराचा थकवा दूर होतो आणि मनाला शांती मिळते.
पाण्यात एप्सम मीठ (Epsom Salt) किंवा सिंधव मीठ घातल्यास अधिक फायदा होतो. मिठातील मॅग्नेशियम (Magnesium) आणि खनिजे सूज, जळजळ आणि पायांची दुर्गंधी कमी करण्यास मदत करतात.
ज्यांना हिवाळ्यात पाय थंड (Cold Feet) होण्याची समस्या असते, त्यांच्यासाठी हा उपाय खूप उपयुक्त आहे. यामुळे पाय उबदार राहतात आणि रक्ताभिसरण (Blood Flow) सुधारते.
पाय सुजलेले (Swollen) किंवा त्यात वेदना होत असल्यास, हा उपाय नैसर्गिक उपचार (Natural Remedy) म्हणून प्रभावी ठरतो. कोमट पाणी स्नायूंना आराम देते.
गरम पाण्यात पाय बुडवणे हा तापावरचा (Fever) एक जुना घरगुती उपाय मानला जातो. हे शरीराची उष्णता संतुलित करते आणि ताप हळूहळू कमी करण्यास मदत करते.
