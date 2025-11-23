हिवाळ्यात बेस्ट उपाय! कोमट पाण्यात पाय बुडवायचे एक नाहीतर आहेत अनेक फायदे!

Aarti Badade

पायांना विश्रांती देणे महत्त्वाचे

दिवसभर चालल्यानंतर किंवा उभे राहिल्यानंतर पाय संपूर्ण शरीराचा भार सहन करतात. कोमट पाण्यात पाय भिजवणे हा केवळ सोपा घरगुती उपाय नाही, तर शरीराला विश्रांती देण्याचा प्रभावी मार्ग आहे.

Warm Salt Water Foot Soak

|

Sakal

रक्तप्रवाह सुधारतो

कोमट पाण्यात पाय बुडवल्याने शरीराचे तापमान थोडे वाढते, ज्यामुळे रक्तप्रवाह (Blood Circulation) सुधारतो. यामुळे पायांच्या नसांमधील ताण कमी होतो आणि वेदना कमी होतात.

Warm Salt Water Foot Soak

|

sakal

ताण आणि थकवा दूर

ही प्रक्रिया केवळ शरीराला आराम देत नाही, तर मानसिक ताण (Stress) देखील कमी करते. स्नायूंना आराम मिळाल्याने दिवसभराचा थकवा दूर होतो आणि मनाला शांती मिळते.

Warm Salt Water Foot Soak

|

Sakal

मिठाचे गुणकारी फायदे

पाण्यात एप्सम मीठ (Epsom Salt) किंवा सिंधव मीठ घातल्यास अधिक फायदा होतो. मिठातील मॅग्नेशियम (Magnesium) आणि खनिजे सूज, जळजळ आणि पायांची दुर्गंधी कमी करण्यास मदत करतात.

Warm Salt Water Foot Soak

|

Sakal

हिवाळ्यात विशेष उपयुक्त

ज्यांना हिवाळ्यात पाय थंड (Cold Feet) होण्याची समस्या असते, त्यांच्यासाठी हा उपाय खूप उपयुक्त आहे. यामुळे पाय उबदार राहतात आणि रक्ताभिसरण (Blood Flow) सुधारते.

Warm Salt Water Foot Soak

|

Sakal

सूज आणि वेदना

पाय सुजलेले (Swollen) किंवा त्यात वेदना होत असल्यास, हा उपाय नैसर्गिक उपचार (Natural Remedy) म्हणून प्रभावी ठरतो. कोमट पाणी स्नायूंना आराम देते.

Warm Salt Water Foot Soak

|

Sakal

तापावर जुना उपाय

गरम पाण्यात पाय बुडवणे हा तापावरचा (Fever) एक जुना घरगुती उपाय मानला जातो. हे शरीराची उष्णता संतुलित करते आणि ताप हळूहळू कमी करण्यास मदत करते.

Warm Salt Water Foot Soak

|

Sakal

गिळताना त्रास? मानेत गाठ, बोलताना त्रास... हे असू शकतात गंभीर आजाराचे संकेत? लगेच तपासा!

Head & Neck Cancer Symptoms

|

Sakal

येथे क्लिक करा