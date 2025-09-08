Hair Extension केल्यास तोटे होतात?

पुजा बोनकिले

केसांचे एक्सटेंशन

अनेकजण आजकाल केस लांब दिसण्यासाठी एक्सटेंशन करतात. जे दिसायला चांगले पण नुकसानकारक असतात.

केसांच्या मुळावर परिणाम

केसांच्या एक्सटेंशनचे वजन मुळ केसांवर येऊन मुळा कमकुवत होऊ शकतात.केस गळती वाढते.

जळजळ

केसांच्या एक्सटेंशनमुळे केसांच्या मुळात जळजळ होऊ शकते.

खाज वाढणे

केसांचे एक्सटेंशन जास्त वेळ लावल्याने खाज वाढू शकते.

अॅलर्जी

केसांचे एक्सटेंशन लावल्याने अॅलर्जी वाढते.

स्वच्छतेची काळजी

केसांच्या एक्सटेंशनची खुप काळजी घ्यावी लागते. योग्य काळजी न घेतल्यास कोंडा आणि इतर समस्या वाढू शकतात.

स्वच्छतेची काळजी

केसांच्या एक्सटेंशनची खुप काळजी घ्यावी लागते. योग्य काळजी न घेतल्यास कोंडा आणि इतर समस्या वाढू शकतात.

फोनसाठी फास्ट चार्ज हानिकारक का आहे?

fast charging

|

Sakal

आणखी वाचा