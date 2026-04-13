किती वेळ मॉर्निंग वॉक केल्यास मिळतो जास्तीत जास्त फायदा?

उत्तम आरोग्यासाठी मॉर्निंग वॉक

निरोगी आणि दीर्घायुष्यासाठी सकाळी चालणे हा एक सर्वोत्तम व्यायाम मानला जातो, जो शरीराला दिवसभर ऊर्जा देतो.

Morning walk benefits

|

Sakal

३० ते ४५ मिनिटे चालणे आवश्यक

तज्ज्ञांच्या मते, शरीराचे आरोग्य राखण्यासाठी रोज किमान ३० ते ४५ मिनिटे चालणे अत्यंत फायदेशीर ठरते.

Morning walk benefits

|

Sakal

ब्रिस्क वॉकिंगची सवय लावा

सुरुवातीला २० मिनिटे संथ चालावे आणि त्यानंतर हळूहळू 'ब्रिस्क वॉकिंग' म्हणजेच जलद चालण्याची सवय लावावी.

Morning walk benefits

|

Sakal

हृदयविकाराचा धोका होतो कमी

दररोज किमान ३० मिनिटे जलद चालण्यामुळे हृदयविकार आणि स्ट्रोकचा धोका मोठ्या प्रमाणात कमी होतो.

Morning walk benefits

|

Sakal

वजन आणि साखरेवर नियंत्रण

सकाळी रिकाम्या पोटी चालल्यामुळे शरीरातील अतिरिक्त चरबी वेगाने कमी होते आणि रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रणात राहते.

Morning walk benefits

|

Sakal

चालण्यासाठी सर्वोत्तम वेळ

सकाळी ५ ते ७ ही वेळ चालण्यासाठी सर्वात उत्तम मानली जाते; यामुळे ताजी हवा मिळते आणि दिवसभर मूड फ्रेश राहतो.

Morning walk benefits

|

Sakal

चालल्यानंतर स्ट्रेचिंग करा

चालणे संपल्यानंतर ५ ते १० मिनिटे हलके स्ट्रेचिंग करावे, ज्यामुळे स्नायूंचा ताण कमी होतो आणि शरीराला आराम मिळतो.

Morning walk benefits

|

Sakal

