किती वेळ मॉर्निंग वॉक केल्यास मिळतो जास्तीत जास्त फायदा?

निरोगी आणि दीर्घायुष्यासाठी सकाळी चालणे हा एक सर्वोत्तम व्यायाम मानला जातो, जो शरीराला दिवसभर ऊर्जा देतो.
तज्ज्ञांच्या मते, शरीराचे आरोग्य राखण्यासाठी रोज किमान ३० ते ४५ मिनिटे चालणे अत्यंत फायदेशीर ठरते.
सुरुवातीला २० मिनिटे संथ चालावे आणि त्यानंतर हळूहळू 'ब्रिस्क वॉकिंग' म्हणजेच जलद चालण्याची सवय लावावी.
दररोज किमान ३० मिनिटे जलद चालण्यामुळे हृदयविकार आणि स्ट्रोकचा धोका मोठ्या प्रमाणात कमी होतो.
सकाळी रिकाम्या पोटी चालल्यामुळे शरीरातील अतिरिक्त चरबी वेगाने कमी होते आणि रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रणात राहते.
सकाळी ५ ते ७ ही वेळ चालण्यासाठी सर्वात उत्तम मानली जाते; यामुळे ताजी हवा मिळते आणि दिवसभर मूड फ्रेश राहतो.
चालणे संपल्यानंतर ५ ते १० मिनिटे हलके स्ट्रेचिंग करावे, ज्यामुळे स्नायूंचा ताण कमी होतो आणि शरीराला आराम मिळतो.
