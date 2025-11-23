इथे घड्याळाला रजा! वेळ थांबते, पण सूर्य नाही... जगातल एकमेव बेट!

वेळ जिथे थांबते

कल्पना करा, अशी एक जागा जिथे तुम्हाला घड्याळाकडे (Clock) पाहण्याची गरज नाही. सोमारोय बेट (Sommarøy Island), नॉर्वे—हे जगातील एकमेव ठिकाण आहे जिथे वेळेला काहीच अर्थ नाही!

'टाइम-फ्री' मोहीम

२०१९ मध्ये, येथील स्थानिक लोकांनी 'टाइम-फ्री झोन' (Time-Free Zone) मोहीम सुरू केली. त्यांनी पुलावर शेकडो घड्याळे बांधली आणि वेळ काम करत नाही असा संदेश दिला.

मध्यरात्रीचा सूर्य

सोमारोय हे आर्क्टिक सर्कलच्या (Arctic Circle) वर आहे. २० मे ते १८ जुलै या काळात इथे सूर्य मावळत नाही. ६९ दिवस येथे मध्यरात्रीही सूर्य (Midnight Sun) असतो.

रात्री ३ नंतरचा खेळ

मध्यरात्री सूर्य असल्यामुळे येथील लोक रात्री २-३ वाजता समुद्रकिनाऱ्यावर फुटबॉल खेळतात. मुले पहाटे ५ वाजता मासेमारीला जातात. दुकानदार हवं तेव्हा दुकानं उघडतात.

गरजेनुसार जीवन

येथील लोक घड्याळाकडे न पाहता त्यांच्या गरजेनुसार कामं करतात. भूक लागली की खा, झोप लागली की झोपा. येथील वेळ फक्त पर्यटकांसाठी आहे.

हिवाळ्यातील 'जादू'

उन्हाळ्यात सूर्य कधीच मावळत नाही, तर नोव्हेंबर ते जानेवारी पर्यंत सूर्य अजिबात उगवत नाही (पोलर नाईट). पण हा अंधार भयावह नसून जादूई असतो.

नॉर्दर्न लाइट्स

या पोलर नाईटमध्ये दररोज रात्री नॉर्दर्न लाइट्स (Northern Lights) म्हणजेच ऑरोरा दिसतात. लोक रात्रभर बाहेर बसून हिरव्या-जांभळ्या प्रकाशाचा आनंद घेतात.

