महाराष्ट्रातले प्रसिद्ध खाटू श्याम मंदिर नवी मुंबईत कुठे आहे?

महाराष्ट्रामध्ये खाटू श्याम मंदिराचे एक प्रमुख उदाहरण म्हणजे नवी मुंबई, बेलापूर येथे असलेले 'श्री खाटू श्याम जी मंदिर' हे आहे.
खाटूश्याम हे भगवान श्रीकृष्णाचेच एक रूप मानले जाते; बर्बरिक हा घटोत्कचाचा मुलगा आणि भीम यांचा नातू होता.
बर्बरिक एक महान योद्धा होता, ज्याला भगवान शिवाने तीन बाण धारण करण्याची अद्वितीय शक्ती दिली होती.
महाभारत युद्धात भाग घेण्यासाठी, भगवान श्रीकृष्णाच्या विनंतीवरून, बर्बरिकने महान त्याग करत आपले मस्तक अर्पण केले.
बर्बरिकच्या या बलिदानामुळे, श्रीकृष्णाने त्याला कलियुगात 'श्याम बाबा' या नावाने पूजा जाईल असा वर दिला.
श्याम बाबा आपल्या भक्तांच्या इच्छा पूर्ण करतात अशी तीव्र श्रद्धा असून, त्यामुळेच ते मोठ्या प्रमाणावर पूजनीय आहेत.
बेलापूरचे हे मंदिर महाराष्ट्रातील खाटूश्याम भक्तांसाठी एक मोठे भक्तीचे केंद्र बनले आहे, जे राजस्थानच्या मंदिराशी जोडलेले आहे.
