महाराष्ट्रातले प्रसिद्ध खाटू श्याम मंदिर नवी मुंबईत कुठे आहे?

Aarti Badade

महाराष्ट्रातील खाटूश्याम

महाराष्ट्रामध्ये खाटू श्याम मंदिराचे एक प्रमुख उदाहरण म्हणजे नवी मुंबई, बेलापूर येथे असलेले 'श्री खाटू श्याम जी मंदिर' हे आहे.

बर्बरिकाची ओळख

खाटूश्याम हे भगवान श्रीकृष्णाचेच एक रूप मानले जाते; बर्बरिक हा घटोत्कचाचा मुलगा आणि भीम यांचा नातू होता.

तीन बाणाधारी

बर्बरिक एक महान योद्धा होता, ज्याला भगवान शिवाने तीन बाण धारण करण्याची अद्वितीय शक्ती दिली होती.

महान त्याग

महाभारत युद्धात भाग घेण्यासाठी, भगवान श्रीकृष्णाच्या विनंतीवरून, बर्बरिकने महान त्याग करत आपले मस्तक अर्पण केले.

श्याम बाबांचा वर

बर्बरिकच्या या बलिदानामुळे, श्रीकृष्णाने त्याला कलियुगात 'श्याम बाबा' या नावाने पूजा जाईल असा वर दिला.

भक्तांच्या इच्छा पूर्ण

श्याम बाबा आपल्या भक्तांच्या इच्छा पूर्ण करतात अशी तीव्र श्रद्धा असून, त्यामुळेच ते मोठ्या प्रमाणावर पूजनीय आहेत.

भक्तीचे केंद्र

बेलापूरचे हे मंदिर महाराष्ट्रातील खाटूश्याम भक्तांसाठी एक मोठे भक्तीचे केंद्र बनले आहे, जे राजस्थानच्या मंदिराशी जोडलेले आहे.

