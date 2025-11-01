200 वर्षांची परंपरा! पुण्याची पिवळी जोगेश्वरी देवीकडे लग्नासाठी नवस का केला जातो?

Aarti Badade

पिवळी जोगेश्वरीची ख्याती

पुण्यातील पिवळी जोगेश्वरी देवी ही प्रामुख्याने विवाह जुळवण्यासाठी केलेल्या नवसासाठी भक्तगणांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर ओळखली जाते.

Sakal

मंदिर कुठे आहे?

हे प्राचीन मंदिर पुण्यातील शुक्रवार पेठेमध्ये असलेल्या पंचमुखी मारुती चौकात स्थित आहे.

Sakal

किती जुने आहे मंदिर?

या देवीचे मंदिर सुमारे २०० वर्षांपूर्वीचे असल्याचं मानलं जातं, ज्यामुळे याला एक ऐतिहासिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

Sakal

'पिवळी' ओळख कशावरून?

देवीच्या दर्शनमूर्तीचे स्फटिक पिवळे असल्याने किंवा तिच्या मूर्तीला पिवळी छटा असल्याने ही देवी 'पिवळी जोगेश्वरी' म्हणून प्रसिद्ध आहे.

Sakal

विवाह जुळवण्याचा नवस

ज्यांचे लग्न जुळत नाही किंवा विवाहात अडचणी येतात, ते भक्त देवीसमोर पिवळ्या तांदळाच्या पाच मुठी वाहून नवस करतात.

Sakal

महिषासूरमर्दिनी स्वरूप

देवीची सव्वा दोन फूट उंचीची अष्टभुजा मूर्ती ही महिषासूरमर्दिनी स्वरूपातील आहे.

Sakal

नवरात्रीतील उत्सव

नवरात्रौत्सवात या देवीची विविध वाहनांवर आरूढ अशा रुपांमध्ये विशेष पूजा केली जाते.

Sakal

मराठा साम्राज्याचा सुवर्णकाळ अन् शिवरायांना अनुभवलेला शंभर वर्षे अजिंक्य किल्ला

suvarndurg fort

|

esakal

येथे क्लिक करा