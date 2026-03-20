कोकण फिरण्याचा प्लॅन करताय? 'या' 5 ठिकाणांना नक्की द्या भेट!

Aarti Badade

उन्हाळी पर्यटनासाठी कोकण

एप्रिल-मे महिन्यात शहराच्या उष्णतेपासून वाचण्यासाठी कोकणचे थंडगार समुद्रकिनारे आणि हापूस आंब्याचा आस्वाद घेण्यासाठी कोकण हा सर्वोत्तम पर्याय आहे.

गणपतीपुळे (रत्नागिरी)

स्वच्छ समुद्रकिनारा आणि प्राचीन गणेश मंदिरासाठी प्रसिद्ध असलेले हे ठिकाण पर्यटकांचे सर्वात लाडके स्थळ आहे.

तारकर्ली आणि मालवण (सिंधुदुर्ग)

जर तुम्हाला वॉटर स्पोर्ट्स आणि स्कूबा डायव्हिंगची आवड असेल, तर तारकर्लीचा निळाशार समुद्र तुमच्यासाठी बेस्ट आहे.

दापोली : मिनी महाबळेश्वर

मुरुड, कर्दे आणि आंजर्ले सारख्या शांत किनाऱ्यांसाठी दापोली प्रसिद्ध आहे. येथे तुम्ही कुटुंबासोबत निवांत वेळ घालवू शकता.

देवगड : आंब्यांची पंढरी

हापूस आंब्यासाठी जगप्रसिद्ध असलेल्या देवगडमध्ये तुम्ही आंबा बागांसोबतच सुंदर किनाऱ्यांचाही आनंद घेऊ शकता.

कोकणी खाद्यसंस्कृतीचा आस्वाद

कोकणात गेल्यावर ताजी फिश करी आणि थंडगार सोलकढी (कोकम सरबत) ट्राय करायला विसरू नका.

राहण्यासाठी उत्तम सोय

कोकणात राहण्यासाठी एमटीडीसी (MTDC) रिसॉर्ट्स हा एक सुरक्षित आणि उत्तम पर्याय आहे, ज्यांचे बुकिंग तुम्ही ऑनलाइन करू शकता.

सहलीसाठी खास टिप्स

कोकणचा पूर्ण आनंद घेण्यासाठी ३ ते ५ दिवसांची ट्रिप प्लॅन करा आणि सोबत सुती कपडे, सनस्क्रीन आणि टोपी नक्की ठेवा.

