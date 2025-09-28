तुमचा आयफोन 'i' ने का सुरू होतो? नावामागचं खास कारण जाणून घ्या

आयफोनचे नाव

जगातील सर्वात लोकप्रिय स्मार्टफोन, आयफोन (iPhone), याला हे नाव कसे मिळाले?

स्टीव्ह जॉब्सची कल्पना

Apple चे सह-संस्थापक स्टीव्ह जॉब्स यांनी 'i' अक्षराचा अर्थ स्पष्ट केला होता.

'i' चा अर्थ

'i' या अक्षराचा अर्थ अनेक गोष्टींसाठी आहे, जसे की:

इंटरनेट

वैयक्तिक (Individual)

माहिती (Information)

प्रेरणा (Inspire)

इंटरनेट

'i' चा सर्वात महत्त्वाचा अर्थ इंटरनेट आहे, कारण आयफोनने पहिल्यांदाच इंटरनेटला फोनमध्ये आणले.

वैयक्तिक आणि माहिती

आयफोन हे एक वैयक्तिक उपकरण आहे, जे प्रत्येकासाठी खास बनवले आहे. ते माहितीचा मोठा स्रोत आहे.

ब्रँडिंगची सातत्यता

Apple ने यापूर्वी iMac आणि iPod सारख्या उत्पादनांसाठी 'i' वापरला होता. यामुळे ग्राहकांना एक परिचित ब्रँड ओळख मिळाली.

एक वेगळी ओळख

'i' या नावाने Apple ने तंत्रज्ञानाच्या जगात एक वेगळी आणि मजबूत ओळख निर्माण केली आहे.

