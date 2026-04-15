15 व्या शतकातील 'या' मंदिराच्या दगडांमधून अजूनही ऐकू येतात संगीताचे सात सूर!

कर्नाटकातील हंपी येथे १५ व्या शतकातील अलौकिक 'विठ्ठल मंदिर' वसले आहे. आपल्या भव्य रचनेमुळे या मंदिराची नोंद युनेस्कोच्या जागतिक वारसा स्थळांच्या यादीत करण्यात आली आहे.
या मंदिराचे बांधकाम १५ व्या शतकात राजा देवराय द्वितीय यांच्या काळात झाले आणि पुढे राजा कृष्णदेवराय यांनी याचा विस्तार केला. हे मंदिर भगवान विठ्ठलाला समर्पित आहे.
मंदिर परिसरात प्रवेश करताच एक भव्य दगडी रथ लक्ष वेधून घेतो. ग्रॅनाइटच्या मोठ्या दगडांपासून बनवलेला हा रथ भारतातील सर्वात प्रसिद्ध ऐतिहासिक रथांपैकी एक मानला जातो.
या मंदिराचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे येथील ५६ संगीतमय स्तंभ! या स्तंभांना हळूवार स्पर्श केल्यास किंवा ठोकल्यास त्यातून संगीताचे सात सूर आणि विविध वाद्यांचे ध्वनी ऐकायला येतात.
हे संगीतमय स्तंभ ग्रॅनाईटच्या एकाच अखंड तुकड्यापासून कोरलेले आहेत. मुख्य स्तंभाभोवती सात लहान स्तंभ आहेत, जे विज्ञानासाठी आजही एक मोठे कोडे आहेत.
असे म्हणतात की, ब्रिटिशांनी या संगीताचे रहस्य जाणून घेण्यासाठी दोन स्तंभ कापले होते, परंतु त्यांना आत काहीच सापडले नाही; ते स्तंभ आतून पूर्णपणे पोकळ होते.
मंदिराचे अंगण इतके विशाल आहे की हजारो लोक एकत्र उभे राहू शकतात. संध्याकाळी मावळत्या सूर्याच्या किरणांमुळे हे संपूर्ण मंदिर सोन्यासारखे चमकताना दिसते.
