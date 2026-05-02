स्वप्नांचे रहस्य उलगडलं! ‘या’ कारणांमुळे पडतात

Aarti Badade
इटलीतील संशोधकांनी स्वप्ने म्हणजे मेंदूतील टाकाऊ विचार असतात, हा जुना दावा आता पुराव्यासह खोडून काढला आहे.
Sakal
संशोधकांनी प्रगत 'NLP' तंत्रज्ञानाचा वापर करून २८७ लोकांच्या ३,७०० हून अधिक स्वप्नांचा सखोल अभ्यास केला आहे.
स्वप्ने ही आपली समज, मनातील भावना आणि सभोवतालची परिस्थिती यानुसार आकार घेणारी एक मानसिक प्रक्रिया आहे.
स्वप्ने योगायोगाने पडत नसून त्यामागे आपल्या आंतरिक गुणांचे आणि बाह्य प्रभावांचे एक निश्चित मिश्रण असते.
जे लोक दिवसा अधिक विचार करतात, त्यांना झपाट्याने बदलणारी आणि विखुरलेली स्वप्ने पडण्याचा कल जास्त असतो.
जे लोक स्वप्नांकडे अर्थपूर्ण दृष्टीने पाहतात, त्यांना अधिक जिवंत आणि वास्तववादी स्वप्ने पडतात असे संशोधनातून दिसले आहे.
थोडक्यात, आपण कोणत्या परिस्थितीतून जात आहोत आणि आपण प्रत्यक्षात कोण आहोत, याचा आरसा म्हणजे आपली स्वप्ने होत.
