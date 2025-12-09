पुण्यातील ‘नळ स्टॉप’ नाव पडले कसे? जाणून घ्या गोष्ट

नळ स्टॉपची ओळख

पुण्यातील कर्वे रस्त्याच्या (Karve Road) सुरुवातीला असलेले नळ स्टॉप हे जुन्या एरंडवणे भागातील एक महत्वाचे ऐतिहासिक ठिकाण होते.

सार्वजनिक पाण्याची सोय

ऐतिहासिक माहितीनुसार, एकेकाळी या ठिकाणी सर्वांसाठी एक मोठा सार्वजनिक नळ होता.

लोक पाणी भरत असत

स्थानिक लोक पिण्याचे पाणी (Drinking Water) भरण्यासाठी आणि इतर कामांसाठी या सार्वजनिक नळावर (Nal) नियमित येत असत.

शेवटचा बस थांबा

याच ठिकाणी पुणे परिवहन बसचा जुना आणि शेवटचा थांबा होता, ज्यामुळे प्रवाशांसाठी हे ठिकाण अत्यंत महत्त्वाचे होते.

महत्त्वाचा थांबा

लोकांना पाणी भरण्यासाठी आणि बस पकडण्यासाठी हा एक अतिशय महत्त्वाचा थांबा होता.

नावाचा संयोग

पाणीपुरवठ्याचा 'नळ' आणि बस थांबण्याची 'स्टॉप' (Bus Stop) या दोन प्रमुख सेवांमुळे 'नळ स्टॉप' हे नाव तयार झाले.

आजही रूढ

आज तिथे प्रत्यक्ष नळ दिसत नसला तरी, दोन ऐतिहासिक कारणांनी मिळालेले हे नाव पुण्यात (Pune) आजही लोकप्रिय (Popular) आणि रूढ आहे.

