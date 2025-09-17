भारतातील कोणत्या राज्यात अजूनही रेल्वे नाही?

Aarti Badade
भारतात सर्वत्र गाड्या पोहोचल्या आहेत का? किंवा अशी काही राज्ये आहेत जिथे रेल्वे अद्याप पोहोचलेली नाही?
आजच्या काळात, एखाद्या राज्यात रेल्वे नसणे धक्कादायक वाटू शकते.
या राज्याचे नाव आहे – सिक्कीम
भारताचे रेल्वे जाळे खूप मोठे असूनही, सिक्कीममध्ये अद्याप रेल्वे स्टेशन नाही.
सिक्कीमचा डोंगराळ भूभाग हे एक मोठं आव्हान आहे.
पण आता सिक्कीममध्ये रेल्वे मार्गाचे बांधकाम सुरू झाले आहे.
शिवोक-रंगपो रेल्वे मार्ग लवकरच तयार होणार असून काही वर्षांत प्रथमच सिक्कीममध्ये गाड्या धावू लागतील.
