भारताजवळचा या देशाला 'हिंद महासागरातील मोती’ असे का म्हणतात? जाणून घ्या 5 रहस्ये!

Aarti Badade
भारताचा शेजारील देश श्रीलंका (Sri Lanka) याला 'हिंद महासागरातील मोती' (Pearl of the Indian Ocean) म्हणून ओळखले जाते.
Pearl of Indian Ocean Sri Lanka
Sakal
हिरवे जंगल, चहाचे मळे (Tea Plantations), धबधबे (Waterfalls) आणि वन्यजीव (Wildlife) यामुळे श्रीलंका समृद्ध आहे.
Pearl of Indian Ocean Sri Lanka
Sakal
श्रीलंका हा सर्वात जुन्या मानवी संस्कृतीचा गड (Oldest Human Civilization) असल्याने त्याला ही उपाधी मिळाली असावी.
Pearl of Indian Ocean Sri Lanka
Sakal
प्राचीन काळापासून हा देश हिंद महासागरातील (Indian Ocean) समुद्री व्यापाराचा (Sea Trade) महत्त्वाचा मार्ग होता.
Pearl of Indian Ocean Sri Lanka
Sakal
येथील नीलम (Sapphire), टोपाज आणि रुबी (Ruby) सारखी रत्ने (Gems) जगभरात प्रसिद्ध आहेत.
Pearl of Indian Ocean Sri Lanka
Sakal
सॅटेलाईट फोटोत (Satellite Photo) श्रीलंका गोल आणि चमकत्या मोतीसारखा दिसतो.
Pearl of Indian Ocean Sri Lanka
Sakal
त्याच्या नैसर्गिक, सांस्कृतिक आणि व्यापारी महत्त्वामुळे या देशाला प्रतिकात्मक (Symbolic) म्हणून मोती म्हटले जाते.
Pearl of Indian Ocean Sri Lanka
sakal
Tallest Human dinka Tribe
Sakal