भारताजवळचा या देशाला 'हिंद महासागरातील मोती’ असे का म्हणतात? जाणून घ्या 5 रहस्ये!

श्रीलंकेची ओळख

भारताचा शेजारील देश श्रीलंका (Sri Lanka) याला 'हिंद महासागरातील मोती' (Pearl of the Indian Ocean) म्हणून ओळखले जाते.

नैसर्गिक समृद्धी

हिरवे जंगल, चहाचे मळे (Tea Plantations), धबधबे (Waterfalls) आणि वन्यजीव (Wildlife) यामुळे श्रीलंका समृद्ध आहे.

प्राचीन संस्कृती

श्रीलंका हा सर्वात जुन्या मानवी संस्कृतीचा गड (Oldest Human Civilization) असल्याने त्याला ही उपाधी मिळाली असावी.

समुद्री व्यापार मार्ग

प्राचीन काळापासून हा देश हिंद महासागरातील (Indian Ocean) समुद्री व्यापाराचा (Sea Trade) महत्त्वाचा मार्ग होता.

रत्नांचा देश

येथील नीलम (Sapphire), टोपाज आणि रुबी (Ruby) सारखी रत्ने (Gems) जगभरात प्रसिद्ध आहेत.

भौगोलिक आकार

सॅटेलाईट फोटोत (Satellite Photo) श्रीलंका गोल आणि चमकत्या मोतीसारखा दिसतो.

प्रतिकात्मक महत्त्व

त्याच्या नैसर्गिक, सांस्कृतिक आणि व्यापारी महत्त्वामुळे या देशाला प्रतिकात्मक (Symbolic) म्हणून मोती म्हटले जाते.

