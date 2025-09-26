नवरात्री स्पेशल! झटपट अन् चविष्ट साबुदाणा डोसा

Aarti Badade

नवरात्री स्पेशल डोसा

नवरात्रीच्या उपवासासाठी खास, कुरकुरीत आणि चविष्ट साबुदाणा डोसा कसा बनवायचा ते पाहूया!

लागणारे साहित्य

१ कप साबुदाणा,१ कप भगर (वरई),१/४ कप दही,चवीनुसार मीठ,पाणी आणि तेल

तयारी

एका भांड्यात साबुदाणा आणि भगर एकत्र घ्या. त्यावर पुरेसे पाणी घालून ४ ते ५ तास भिजत ठेवा.

पीठ तयार करणे

भिजवलेल्या साबुदाणा आणि भगरमधील पाणी काढून टाका. हे मिश्रण थोडे पाणी घालून मिक्सरमध्ये बारीक वाटून घ्या.

मिश्रण बनवणे

तयार केलेल्या पिठात दही, चवीनुसार मीठ आणि आवश्यकतेनुसार पाणी घाला. डोश्यासाठी लागणारे पातळ मिश्रण तयार करा.

डोसा बनवणे

मध्यम आचेवर डोसा तवा गरम करा आणि त्यावर तेल लावा.तव्यावर मिश्रण पसरवून गोलाकार डोसा तयार करा. डोसा सोनेरी आणि कुरकुरीत होईपर्यंत शिजवा.

गरमागरम सर्व्ह करा!

तुमचा गरमागरम आणि कुरकुरीत साबुदाणा डोसा तयार आहे. उपवासाच्या चटणी किंवा दह्यासोबत याचा आस्वाद घ्या!

