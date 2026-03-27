कोकणच्या जंगलात दडलेलं रहस्य उघड… शेकडो वर्षांपूर्वीचं गुपित अखेर समोर!

Sandip Kapde

शोध –

कोकणातील टाळसुरे गावाजवळील डोंगररांगांमध्ये प्राचीन लेणीसदृश वास्तू सापडल्याने मोठी खळबळ उडाली आहे.

Ancient Cave Discovery in Konkan Sparks Mystery

उत्सुकता –

या अनोख्या शोधामुळे परिसरात उत्सुकतेचे वातावरण निर्माण झाले असून ग्रामस्थांमध्ये चर्चा रंगली आहे.

Ancient Cave Discovery in Konkan Sparks Mystery

इतिहास –

या वास्तूमुळे या भागाच्या ऐतिहासिक महत्त्वाबाबत नव्याने विचार सुरू झाला आहे.

Ancient Cave Discovery in Konkan Sparks Mystery

पुढाकार –

दापोली अर्बन बँकेचे अध्यक्ष जयवंत जालगावकर यांच्या पुढाकारातून ही शोधमोहीम राबविण्यात आली.

Ancient Cave Discovery in Konkan Sparks Mystery

स्थान –

दापोली-खेड मार्गापासून सुमारे एक किलोमीटर अंतरावर दाट जंगलात ही वास्तू आढळली आहे.

Ancient Cave Discovery in Konkan Sparks Mystery

स्वच्छता –

झाडाझुडूपांनी झाकलेले ठिकाण ग्रामस्थांनी साफ केल्यानंतर प्रवेशमार्ग स्पष्ट झाला.

Ancient Cave Discovery in Konkan Sparks Mystery

रचना –

आतमध्ये अरुंद मार्ग आणि गाळाने भरलेली रचना दिसून आली आहे.

Ancient Cave Discovery in Konkan Sparks Mystery

मूर्ती –

दगडात कोरलेली सुबक देवमूर्ती सापडली असून ती मारुती किंवा विष्णूची असावी असा अंदाज आहे.

Ancient Cave Discovery in Konkan Sparks Mystery

उत्खनन –

गाळ साचल्यामुळे वास्तूचे खरे स्वरूप जाणून घेण्यासाठी शास्त्रशुद्ध उत्खनन आवश्यक आहे.

Ancient Cave Discovery in Konkan Sparks Mystery

संबंध –

या परिसरातील नदीचा संबंध पन्हाळेकाजी लेण्यांशी असल्याने ऐतिहासिक नाते असण्याची शक्यता आहे.

Ancient Cave Discovery in Konkan Sparks Mystery

संबंध –

या परिसरातील नदीचा संबंध पन्हाळेकाजी लेण्यांशी असल्याने ऐतिहासिक नाते असण्याची शक्यता आहे.

Ancient Cave Discovery in Konkan Sparks Mystery

|

esakal

संवर्धन –

परिसरात आणखी कातळशिल्पे असण्याची शक्यता असल्याने संवर्धनाची गरज व्यक्त केली जात आहे.

Ancient Cave Discovery in Konkan Sparks Mystery

पर्यटन –

या ठिकाणाचा विकास झाल्यास टाळसुरे गाव पर्यटन नकाशावर येऊन स्थानिकांना रोजगार मिळू शकतो.

Ancient Cave Discovery in Konkan Sparks Mystery

