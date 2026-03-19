छत्रपती शिवाजी महाराजांचा हा बालमित्र कोण? पराक्रमी वीराबद्दल नवी माहिती समोर

Sandip Kapde

पार्श्वभूमी –

मराठा स्वराज्य उभारणीच्या काळात अनेक पराक्रमी मावळ्यांनी शिवरायांना साथ दिली आणि त्यात येसाजी कंक यांचे स्थान अत्यंत मानाचे होते.

बालमैत्री –

छत्रपती शिवाजी महाराज आणि येसाजी कंक हे लहानपणापासूनचे सवंगडी होते आणि त्यांच्या नात्यात विश्वास व जिव्हाळा होता.

स्वराज्य –

स्वराज्य स्थापनेच्या सुरुवातीच्या काळातच येसाजींनी स्वतःला पूर्णपणे या कार्यासाठी अर्पण केले.

प्रशिक्षण –

शिवरायांच्या तालमीत तयार झाल्यामुळे त्यांच्यात शिस्त, धैर्य आणि रणनितीचे उत्तम ज्ञान होते.

निष्ठा –

कोणत्याही संकटात किंवा मोहिमेत त्यांनी कधीही साथ सोडली नाही आणि शेवटपर्यंत निष्ठा राखली.

पद –

येसाजी कंक यांनी पायदळाचे सरनौबत म्हणून दीर्घकाळ जबाबदारी सांभाळली.

नेतृत्व –

त्यांनी अनेक मोहिमांमध्ये सैनिकांचे नेतृत्व करत विजय मिळवून दिला.

संघर्ष –

मोगल, आदिलशाही आणि इतर शत्रूंविरुद्धच्या लढायांमध्ये त्यांचा मोठा सहभाग होता.

योगदान –

स्वराज्याच्या विस्तारासाठी त्यांनी सतत परिश्रम घेतले आणि महत्त्वाची भूमिका बजावली.

येसाजी –

येसाजी कंक हे अत्यंत पराक्रमी, निडर आणि स्वामीनिष्ठ योद्धे होते ज्यांनी स्वराज्यासाठी आयुष्य वेचले.

हत्ती –

कुतुबशहाच्या दरबारातील मदमस्त हत्तीला त्यांनी झुंज देऊन पराभूत केले, ज्यामुळे त्यांचा पराक्रम सर्वत्र गाजला.

फोंडा –

पोर्तुगीजांविरुद्ध फोंड्याच्या लढाईत त्यांनी अतुलनीय शौर्य दाखवत शत्रूला जोरदार टक्कर दिली.

जखम –

या लढाईत ते गंभीर जखमी झाले तरी शेवटपर्यंत लढत राहिले.

पुत्र –

त्यांचा मुलगा कृष्णाजी कंक हाही शूर होता आणि तो युद्धात वीरमरण पावला.

सन्मान –

त्यांच्या पराक्रमामुळे छत्रपती शंभूराजांनी त्यांचा सन्मान करून त्यांना मानधन दिले.

छत्रपती शिवाजी महाराजांनी बांधलेली विहीर पाहिली का? ऐतिहासिक फोटो आले समोर 

Shivaji Maharaj’s Historic Well Revealed

|

esakal

येथे क्लिक करा