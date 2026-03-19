छत्रपती शिवाजी महाराजांचा हा बालमित्र कोण? पराक्रमी वीराबद्दल नवी माहिती समोर

Sandip Kapde
मराठा स्वराज्य उभारणीच्या काळात अनेक पराक्रमी मावळ्यांनी शिवरायांना साथ दिली आणि त्यात येसाजी कंक यांचे स्थान अत्यंत मानाचे होते.
छत्रपती शिवाजी महाराज आणि येसाजी कंक हे लहानपणापासूनचे सवंगडी होते आणि त्यांच्या नात्यात विश्वास व जिव्हाळा होता.
स्वराज्य स्थापनेच्या सुरुवातीच्या काळातच येसाजींनी स्वतःला पूर्णपणे या कार्यासाठी अर्पण केले.
शिवरायांच्या तालमीत तयार झाल्यामुळे त्यांच्यात शिस्त, धैर्य आणि रणनितीचे उत्तम ज्ञान होते.
कोणत्याही संकटात किंवा मोहिमेत त्यांनी कधीही साथ सोडली नाही आणि शेवटपर्यंत निष्ठा राखली.
येसाजी कंक यांनी पायदळाचे सरनौबत म्हणून दीर्घकाळ जबाबदारी सांभाळली.
त्यांनी अनेक मोहिमांमध्ये सैनिकांचे नेतृत्व करत विजय मिळवून दिला.
मोगल, आदिलशाही आणि इतर शत्रूंविरुद्धच्या लढायांमध्ये त्यांचा मोठा सहभाग होता.
स्वराज्याच्या विस्तारासाठी त्यांनी सतत परिश्रम घेतले आणि महत्त्वाची भूमिका बजावली.
येसाजी कंक हे अत्यंत पराक्रमी, निडर आणि स्वामीनिष्ठ योद्धे होते ज्यांनी स्वराज्यासाठी आयुष्य वेचले.
कुतुबशहाच्या दरबारातील मदमस्त हत्तीला त्यांनी झुंज देऊन पराभूत केले, ज्यामुळे त्यांचा पराक्रम सर्वत्र गाजला.
पोर्तुगीजांविरुद्ध फोंड्याच्या लढाईत त्यांनी अतुलनीय शौर्य दाखवत शत्रूला जोरदार टक्कर दिली.
या लढाईत ते गंभीर जखमी झाले तरी शेवटपर्यंत लढत राहिले.
त्यांचा मुलगा कृष्णाजी कंक हाही शूर होता आणि तो युद्धात वीरमरण पावला.
त्यांच्या पराक्रमामुळे छत्रपती शंभूराजांनी त्यांचा सन्मान करून त्यांना मानधन दिले.
Shivaji Maharaj’s Historic Well Revealed
esakal