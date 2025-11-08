कधी विचार केलात का? मेदू वड्याच्या मधोमध होल का असते?

Aarti Badade

मेदू वड्याची खासियत

मेदू वडा हा दक्षिण भारतातील एक आवडीचा नाश्ता आहे. पण त्याच्या मधोमध असलेल्या होलबाबत तुम्हालाही कधी कुतूहल वाटलं आहे का?

Medu Vada Secret

|

Sakal

होले मागचे कारण

मेदू वड्याचा हा विशिष्ट आकार केवळ साधी फॅशन नाही, तर तो शिजवण्याच्या प्रक्रियेत एक महत्त्वाची भूमिका बजावतो.

Medu Vada Secret

|

Sakal

होलशिवाय तळल्यास धोका

मेदू वडा (उडीद डाळीचा वडा) हा जाडसर असतो. जर तो होलशिवाय तळला, तर तो बाहेरून लगेच कुरकुरीत होतो; पण आतला भाग मात्र कच्चा राहतो.

Medu Vada Secret

|

Sakal

समतोल शिजण्याची गुरुकिल्ली

या होलमुळे गरम तेल वड्याच्या बाह्य आणि आतील भागांपर्यंत समतोलपणे पोहोचते.

Medu Vada Secret

|

Sakal

आदर्श वडा तयार

होलमुळेच मेदू वडा पूर्णपणे शिजतो, ज्यामुळे तो बाहेरून कुरकुरीत आणि आतून मऊ असा आदर्श वडा तयार होतो. (डोनट्ससाठीही हीच पद्धत वापरतात.)

Medu Vada Secret

|

Sakal

शिजण्याचा वेळ कमी

होल केल्याने तेल आतपर्यंत पोहोचते, ज्यामुळे शिजवण्याचा वेळ कमी होतो आणि वड्याचा एकूण पोत (Texture) सुधारतो.

Medu Vada Secret

|

Sakal

अतिरिक्त फायदे

या छिद्राचे आणखी एक फायदे आहेत: तळताना वड्याचा आकार टिकून राहतो आणि तळल्यानंतर अतिरिक्त तेल सहज निघून जाते, ज्यामुळे वडा तेलकट न होता हलका राहतो.

Medu Vada Secret

|

Sakal

ताजमहलचा 466 किलो सोन्याचा कळस कुठे गेला?

Taj Mahal Gold kalash

|

Sakal

येथे क्लिक करा