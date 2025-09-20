बांधकाम करताना सिमेंटला वारंवार पाणी का देतात? जाणून घ्या यामागचे वैज्ञानिक कारण

Aarti Badade

सिमेंटची ताकद

घरे आणि इमारतींना लोखंडासारखी ताकद देणारे सिमेंट नेमके कसे तयार होते?

सिमेंटमध्ये काय असते?

सिमेंटमध्ये प्रामुख्याने ट्रायकॅल्शियम सिलिकेट, डायकॅल्शियम सिलिकेट, ट्रायकॅल्शियम ॲल्युमिनेट आणि कॅल्शियम ॲल्युमिनोफेराइट हे घटक असतात.

सर्वात महत्त्वाचा घटक

सिमेंटमधील ट्रायकॅल्शियम सिलिकेट हा घटक त्याला सर्वाधिक मजबूत बनवतो.

हायड्रेशनची प्रक्रिया

जेव्हा सिमेंटमध्ये पाणी मिसळले जाते, तेव्हा 'हायड्रेशन' नावाची रासायनिक प्रक्रिया सुरू होते. यामुळे सिमेंट घट्ट होऊ लागते.

लहान क्रिस्टल्सचे जाळे

पाणी घातल्यावर सिमेंटच्या पेस्टमध्ये लहान, एकमेकांशी जोडलेले क्रिस्टल्स तयार होतात. पाणी शोषले गेल्यावर हे जाळे घट्ट होते.

पाणी देणे का आवश्यक?

सुरुवातीच्या काळात सिमेंटच्या भिंतीवर वारंवार पाणी शिंपडल्याने रासायनिक प्रक्रिया अधिक चांगली होते, ज्यामुळे सिमेंट खूप मजबूत बनते.

कोरडे झाल्यावर होते अधिक मजबूत

सिमेंट आणि इतर वस्तूंची पेस्ट जितकी जास्त कोरडी होते आणि तिचा घट्टपणा वाढतो, तितकी ती अधिक मजबूत होते.

