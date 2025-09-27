शुभ कार्याआधी नारळ का फोडतात?

Aarti Badade
हिंदू धर्मात प्रत्येक शुभ कार्याची सुरुवात नारळ फोडून केली जाते. पण या परंपरेमागे काय रहस्य आहे, तुम्हाला माहीत आहे का?
नारळाला 'श्रीफळ' म्हणतात आणि ते अत्यंत पवित्र मानले जाते. त्यामुळे ते जवळजवळ सर्व देवी-देवतांना अर्पण केले जाते.
नारळाचे कठीण कवच अहंकाराचे प्रतीक आहे. ते फोडल्याने आपण आपला अहंकार सोडून देत आहोत आणि आतला पांढरा भाग पवित्रता दर्शवतो.
नारळ फोडल्याने त्याचे पाणी सर्वत्र पसरते, ज्यामुळे परिसरातील नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होते आणि सकारात्मकता येते असे मानले जाते.
नारळ हे भगवान गणेशाचे आवडते फळ मानले जाते. कोणत्याही शुभ कार्यापूर्वी नारळ फोडल्याने सर्व अडथळे दूर होतात अशी श्रद्धा आहे.
एकडोळा नारळ देवी लक्ष्मीचे प्रतीक आहे. तो अर्पण केल्याने घरात धन, समृद्धी आणि सौभाग्य येते.
नारळ फोडणे म्हणजे आपल्या कर्माचे पहिले फळ देवाला अर्पण करणे, जो त्यागाचा एक प्रकार आहे. हे आपली भक्ती आणि श्रद्धा दर्शवते.
