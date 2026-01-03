टोमॅटोच्या बिया खाल्ल्याने किडनी स्टोन होतो का? सत्य जाणून घ्या!

Aarti Badade

लोकांच्या मनातली भीती!

किडनी स्टोनच्या भीतीने अनेक लोक आहारात टोमॅटो टाळतात किंवा त्यातील बिया काढून खातात. पण टोमॅटो खरोखरच इतका घातक आहे का? चला जाणून घेऊया.

किडनी स्टोन आणि 'ऑक्सालेट'

किडनी स्टोन होण्यासाठी 'ऑक्सालेट' हा घटक प्रामुख्याने कारणीभूत असतो. हा घटक अनेक फळे आणि भाज्यांमध्ये नैसर्गिकरित्या आढळतो.

टोमॅटोमध्ये किती ऑक्सालेट असतं?

टोमॅटोमध्ये ऑक्सालेट असते हे खरं आहे, पण त्याचे प्रमाण अतिशय कमी आहे. १०० ग्रॅम टोमॅटोमध्ये केवळ ५ मिलीग्रॅम ऑक्सालेट आढळते.

विज्ञान काय सांगते?

इतक्या कमी प्रमाणात असलेल्या ऑक्सालेटमुळे निरोगी व्यक्तीला किडनी स्टोन होण्याचा धोका नसतो. टोमॅटोच्या बिया किडनीत जमा होऊन खडा होतो, हा केवळ एक गैरसमज आहे.

निरोगी व्यक्तींसाठी आनंदाची बातमी!

तुमची किडनी नीट कार्य करत असेल आणि तुम्हाला स्टोनचा कोणताही जुना त्रास नसेल, तर तुम्ही बिनधास्तपणे टोमॅटो खाऊ शकता. तो आरोग्यासाठी फायदेशीरच आहे.

कोणाला धोका असू शकतो?

ज्यांना आधीच किडनी स्टोनचा त्रास आहे किंवा ज्यांची किडनी कमजोर आहे, अशा लोकांनी डॉक्टरांच्या सल्ल्यानेच टोमॅटोचे सेवन मर्यादित ठेवावे.

इतर पदार्थांकडेही लक्ष द्या

पालक, बीट किंवा नट्स यांसारख्या पदार्थांमध्ये टोमॅटोपेक्षा कितीतरी पटीने जास्त ऑक्सालेट असते. त्यामुळे केवळ टोमॅटोला दोष देणे चुकीचे आहे.

निष्कर्ष

टोमॅटोच्या बिया आणि किडनी स्टोन यांचा थेट संबंध नाही. त्यामुळे अफवांवर विश्वास ठेवू नका आणि समतोल आहाराचा आनंद घ्या!

