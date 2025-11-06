ग्लॅमरच्या मागे दडलेलं दुःख… श्वेता तिवारीचे दोन विवाह, दोन तुटलेली स्वप्नं

Aarti Badade
अभिनेत्री श्वेता तिवारीने तिच्या व्यावसायिक आयुष्यात खूप मोठे नाव कमावले, पण तिचे वैयक्तिक आयुष्य मात्र चढ-उतारांनी भरलेले होते.
वयाच्या अवघ्या १८ व्या वर्षी, कुटुंबाच्या विरोधात जाऊन श्वेताने अभिनेता राजा चौधरीशी पहिले लग्न केले.
लग्नानंतर लवकरच, श्वेता तिवारी वयाच्या २० व्या वर्षी पहिल्यांदा आई झाली आणि तिने एका मुलीला जन्म दिला.
पहिल्या मुलाच्या जन्मानंतर काही वर्षांनी श्वेता तिवारी आणि राजा चौधरी यांचा पहिला घटस्फोट झाला.
अनेक वर्षे एकटे पालक (Single Parent) म्हणून मुलीला वाढवल्यानंतर, अभिनेत्रीने अभिनव कोहलीसोबत दुसरे लग्न केले.
अभिनव कोहलीसोबतचे तिचे दुसरे लग्नही दुर्दैवाने जास्त काळ टिकले नाही आणि काही वर्षांतच ते तुटले.
अखेरीस, २०१९ मध्ये श्वेता तिवारीने तिच्या दुसऱ्या पतीला म्हणजेच अभिनव कोहलीला कायदेशीररित्या घटस्फोट दिला.
