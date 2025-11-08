अभिनेत्री अभिज्ञा भावे म्हणते “आईमुळेच आम्ही आज एकत्र आहोत”... सांगितली मनाला भिडणारी गोष्ट!

आई म्हणजे काय?

अभिनेत्री अभिज्ञा भावे यांच्यासाठी आई ही केवळ व्यक्ती नाही, तर लहानपणीच्या आठवणींचा आणि विस्तृत भावनांचा एक संग्रह आहे.

स्वतःपेक्षा जास्त ओळख

"मला स्वतःला माझ्यापेक्षा जास्त समजणारी जर कोणी असेल, तर ती आई आहे." कारण चांगले आणि वाईट दोन्ही गुणांबद्दल आईला सखोल माहिती असते.

नात्यांना जोडणारा दुवा

घरातल्या प्रत्येक नात्यांना (नातेवाईक, सासू-सासरे, नवरा) जोडून ठेवण्याचं काम आई करते. ती कुटुंबातला एकत्र ठेवणारा दुवा आहे.

आईचे संस्कार

नृत्य (कथक), स्तोत्र-अध्यात्म, विणकाम आणि स्वच्छतेची आवड—हे सर्व आईमुळेच अभिज्ञा भावे यांना लागले. तिच्या संस्कारांचा मोठा वाटा तिच्या यशामागे आहे.

२१ व्या वर्षीचा अविस्मरणीय प्रसंग

वयाच्या २१ व्या वर्षी ‘स्लीप डिस्क’ झाल्यामुळे उठता येत नव्हते, तेव्हा आईने उचलून ॲम्ब्युलन्सपर्यंत नेले होते—हा निःस्वार्थ प्रेमाचा अविस्मरणीय प्रसंग!

आईची ताकद

आईची ताकद एवढी असते, की ती आपल्या बाळाला कधीच त्रासात बघू शकत नाही. ती कुठल्याही संकटात खंबीरपणे उभी राहते.

मला तिच्यासारखंच व्हायचंय!

आईचा संयम, ममता आणि प्रॅक्टिकल विचार माझ्यात यावा, असे अभिज्ञाला वाटते. ती म्हणते, "मला तिच्यासारखीच आई व्हायचं आहे."

