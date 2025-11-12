हळदीच्या लोणच्याची जादू! रोज एक चमचा आणि आरोग्य राहील टवटवीत!

Aarti Badade
हळदीच्या लोणच्याचे आरोग्यासाठी अनेक फायदे आहेत. हे पचन सुधारते आणि रोगप्रतिकारशक्ती (Immunity) वाढवते, ज्यामुळे शरीराच्या अनेक समस्यांवर आराम मिळतो.
हळद पित्त (Bile) तयार करण्यास उत्तेजन देते, जे चरबीच्या पचनासाठी आवश्यक आहे. तसेच, लोणच्यातील प्रोबायोटिक्स आतड्यांच्या आरोग्यासाठी चांगले असतात.
हळदीत रोगप्रतिकारशक्ती वाढवणारे गुणधर्म आहेत. यामुळे शरीराची रोगांशी लढण्याची क्षमता (Body's disease-fighting ability) सुधारते.
हळदीतील करक्युमिन (Curcumin) नावाचे रासायनिक घटक शरीरातील सूज (Inflammation) कमी करण्यास मदत करते आणि वेदनांपासून आराम मिळतो.
हळद फायटोन्यूट्रिएंट्सने समृद्ध आहे. यातील अँटीऑक्सिडंट फ्री रॅडिकल्स (Free Radicals) निष्क्रिय करून पेशींचे संरक्षण करतात.
हळदीच्या पाण्यामुळे रक्त न गोठता ते साफ होण्यास मदत होते. रक्त शुद्धीसाठी हळद उपयुक्त मानली जाते.
हळदीच्या लोणच्याचे सेवन नेहमी प्रमाणातच करावे. कोणत्याही पदार्थाचे अतिसेवन टाळावे, अन्यथा त्याचे दुष्परिणाम होऊ शकतात.
