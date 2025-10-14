हा आहे जगातील सर्वात महागडा साबण; किंमत वाचून थक्क व्हाल!

सकाळ वृत्तसेवा

रोजचा साबण लाखो रुपयांचा

साबण ही रोजच्या वापराची गोष्ट आहे. हात धुणं, आंघोळ करणं, स्वच्छ राहणं, पण तुला माहीत आहे का? जगात एक असा साबण आहे, ज्याची किंमत लाखोंमध्ये आहे.

जगातील सर्वात महागडा साबण

हा शाही साबण लेबनॉनमधील Badr Hassan & Sons या प्रसिद्ध कंपनीने तयार केला आहे. ही कंपनी १५व्या शतकापासून हाताने साबण बनवते. म्हणजेच पारंपरिक कलेचा वापर करते.

हाताने तयार केलेला लक्झरी साबण

हा साबण मशिनने नव्हे तर पूर्णपणे हँडमेड असतो. यात प्राचीन तंत्र, नैसर्गिक सुगंध, आणि त्वचेसाठी उपयुक्त तेलांचा वापर होतो.

सोने आणि हिरे असलेला साबण!

हो, खरंच! या साबणात सोनेरी पावडर आणि हिरे बसवले जातात.

किंमत वाचून थक्क व्हाल!

या शाही साबणाची किंमत आहे तब्बल २,८०० डॉलर (सुमारे ₹२.३ लाख) म्हणजे एका साबणावर लोक लाखो रुपये खर्च करतात.

कुठे मिळतो हा शाही साबण?

हा साबण साध्या दुकानात नाही मिळत. तो फक्त युएईतील काही खास बुटिक्समध्ये विकला जातो. आणि तो फक्त निवडक राजघराण्यांसाठी व व्हीआयपी लोकांसाठीच बनवला जातो.

दिसण्यातही अफलातून

पूर्वी हा साबण चीजच्या तुकड्यासारखा दिसायचा, पण आता त्यावर २४ कॅरेट सोन्याचा लेप लावला जातो. त्यामुळे तो दिसायला अधिक सुंदर आणि आकर्षक आहे.

लेबनॉनची समृद्ध परंपरा

हा साबण फक्त लक्झरी नाही तर लेबनॉनच्या सांस्कृतिक वारशाचं प्रतीक आहे. पारंपरिक पद्धती आणि आधुनिक कलेचे सुंदर मिश्रण या उत्पादनात दिसतं.

