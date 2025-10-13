वनडेत सर्वात जलद ५००० धावा करण्यात मानधनाने विराटला टाकलं मागं; टॉप-८ भारतीय खेळाडू

भारताचा पराभव

महिला वर्ल्ड कप २०२५ मध्ये १२ ऑक्टोबर रोजी भारतीय संघाला ऑस्ट्रेलियाने ३ विकेट्सने पराभूत केले.

स्मृती मानधनाचा विक्रम

पण, असे असले तरी या सामन्यात स्मृती मानधनाने वैयक्तिक मोठा विक्रम केला.

५००० धावा

तिने ६६ चेंडूत ८० धावांची खेळी करताना वनडे कारकि‍र्दीत ५००० धावा पूर्ण केल्या. तिने ११२ डावात या धावा केल्या.

स्मृती मानधनाचा विक्रम

त्यामुळे मानधना सर्वात कमी डावात ५००० वनडे धावा करणारी महिला खेळाडू तर ठरलीच, पण तिने भारतासाठीही (महिला आणि पुरुष मिळून) सर्वात जलद ५००० वनडे धावा करण्याचा विक्रम केला.

विराट कोहलीला टाकले मागे

मानधनाने विराटला मागे टाकले आहे. यापूर्वी भारताकडून सर्वात कमी डावात ५००० वनडे धावा करण्याचा विक्रम विराटच्या नावावर होता. त्याने ११४ डावात ५००० धावा केल्या होत्या.

शिखर धवन

तिसऱ्या क्रमांकावर आता शिखर धवन आहे. त्याने ११८ धावात ५००० वनडे धावा केल्या होत्या.

सौरव गांगुली

चौथ्या क्रमांकावर सौरव गांगुली असून त्याने १२६ डावात ५००० वनडे धावांचा टप्पा पार केला होता.

एमएस धोनी - गौतम गंभीर

पाचव्या क्रमांकावर एमएस धोनी आणि गौतम गंभीर संयुक्तरित्या असून त्यांनी प्रत्येकी १३५ डावात ५००० वनडे धावा केल्या होत्या.

सचिन तेंडुलकर

सहाव्या क्रमांकवर सचिन तेंडुलकर आहे. त्याने १३८ डावात ५००० वनडे धावांचा टप्पा पार केला होता.

रोहित शर्मा

सातव्या क्रमांकावर रोहित शर्मा असून त्याने ५००० वनडे धावा पूर्ण करण्यासाठी १४२ डाव खेळले.

मिताली राज

आठव्या क्रमांकावर मिताली राज असून तिने १४४ डावात ५००० वनडे धावा केल्या होत्या.

