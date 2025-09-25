या देशात नग्नते वर कोणतेही बंधन नाही, पोर्नोग्राफीला आहे कायदेशीर मान्यता

Sandip Kapde

सर्वेक्षण

झुरिच विद्यापीठाच्या अहवालानुसार डेन्मार्क हा जगातील सर्वात निर्लज्ज देश मानला जातो.

नग्नता

डेन्मार्कमध्ये सार्वजनिक नग्नता, टॉपलेस सनबाथिंग आणि नग्न होऊन पोहणे कायदेशीर आहे.

सूचना

काही ठिकाणी "Admittance when undressed only, and without shoes!" असे फलक लावलेले असतात.

शिक्षण

सहा वर्षांच्या मुलांपासून शाळेत लैंगिक शिक्षण दिले जाते.

चर्चा

१३ व्या वर्षी मुलांना हस्तमैथुन, ट्रान्सजेंडर विषयावरही खुलेपणाने शिकवले जाते.

पोर्नोग्राफी

पोर्नोग्राफीला कायदेशीर मान्यता देणारा डेन्मार्क हा जगातील पहिला देश आहे.

स्वच्छता

सार्वजनिक स्विमिंग टँकमध्ये उतरण्यापूर्वी संपूर्ण नग्न होऊन अंघोळ करणे बंधनकारक असते.

मद्य

१६ वर्षांचे झाल्यावर डॅनिश लोकांना कायदेशीररित्या मद्यपान करण्याची मुभा आहे.

प्रमाण

जागतिक आरोग्य संघटनेनुसार, एक डॅनिश व्यक्ती वर्षाला सरासरी ११ लिटर मद्य रिचवतो.

खुलेपणा

डेन्मार्कचे लोक पगार, लैंगिक जीवन किंवा विवाहबाह्य संबंध यांवरही निर्भयपणे चर्चा करतात.

आनंद

संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालानुसार डॅनिश लोक जगातील सर्वाधिक समाधानी लोकांपैकी आहेत.

निष्कर्ष

थोडक्यात, नग्नता, मद्यप्राशन आणि मुक्त विचारसरणीमुळे डेन्मार्कला जगातील सर्वात निर्लज्ज देश म्हटले जाते. (टेलीग्राफने याबाबत वृत्त दिले आहे)

