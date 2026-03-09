रात्रीच्या वेळी कलिंगड खायची हौस पडू शकते महागात; होऊ शकतात 'हे' ३ शारीरिक त्रास

रात्रीच्या वेळी कलिंगड

रात्रीच्या वेळी कलिंगड खाणे आरोग्यासाठी फायदेशीर ठरण्याऐवजी हानिकारक ठरू शकते. 

शरीरातील संतुलन बिघडणे

आयुर्वेद आणि आरोग्य तज्ञांनुसार, रात्री कलिंगड खाल्ल्याने शरीरातील संतुलन बिघडून आरोग्याच्या विविध तक्रारी निर्माण होऊ शकतात

पचनक्रिया मंदावणे

रात्रीच्या वेळी आपली पचनसंस्था नैसर्गिकरित्या संथ गतीने काम करते. कलिंगडामध्ये पाण्याचे प्रमाण जास्त असते आणि ते थोडे अम्लीय (acidic) असते, ज्यामुळे रात्री त्याचे पचन होण्यास अडथळा निर्माण होतो. यामुळे पोट फुगणे, गॅस होणे किंवा अपचन यांसारख्या समस्या उद्भवू शकतात

झोपेत अडथळा

कलिंगडात ९२% पाणी असते. रात्री झोपण्यापूर्वी कलिंगड खाल्ल्याने शरीरातील पाण्याचे प्रमाण वाढते, ज्यामुळे वारंवार लघवीला जावे लागू शकते. या प्रक्रियेमुळे तुमची गाढ झोप वारंवार मोडते आणि दुसऱ्या दिवशी थकवा जाणवू शकतो

रक्तातील साखरेची पातळी

कलिंगडात नैसर्गिक साखर (Fructose) मोठ्या प्रमाणात असते आणि त्याचा ग्लायसेमिक इंडेक्स (GI) उच्च असतो. रात्री हालचाल कमी असल्यामुळे ही साखर ऊर्जेत रूपांतरित होत नाही, परिणामी रक्तातील साखरेची पातळी वाढू शकते. यामुळे वजन वाढण्याचा धोकाही संभवतो

सर्वोत्तम वेळ

कलिंगड खाण्याची सर्वोत्तम वेळ सकाळ किंवा दुपार (संध्याकाळी ५ वाजेपूर्वी) ही आहे.

कलिंगड खाल्ल्यानंतर काय टाळावे?

कलिंगड खाल्ल्यानंतर लगेच पाणी किंवा दूध पिणे टाळावे, कारण यामुळे पचन बिघडू शकते.

नोट

ही केवळ सामान्य माहिती आहे. आरोग्यविषयक समस्या असल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

