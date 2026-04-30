तूप खाण्याच्या 'या' 4 पद्धती आरोग्यासाठी संजीवनी!

देशी गाईचे साजूक तूप आरोग्यासाठी अमृतासमान मानले जाते, जे शरीरासाठी संजीवनी ठरू शकते.
सकाळी उपाशीपोटी १ चमचा कोमट तूप प्यायल्याने बद्धकोष्ठता दूर होते आणि शरीर डिटॉक्स होण्यास मदत होते.
गरम वरण-भात किंवा पोळीवर तूप घालून खाल्ल्याने पचन सुधारते आणि पोषक तत्वांचे शोषण वाढते.
रात्री झोपण्यापूर्वी कोमट दुधात १ चमचा तूप मिसळून प्यायल्याने चांगली झोप लागते आणि शरीराला ऊर्जा मिळते.
घसा खवखवत असल्यास सुंठ आणि तुपाचे मिश्रण घेतल्यास आराम मिळतो आणि शरीरातील वात-पित्त संतुलित राहते.
आरोग्यासाठी दिवसाला १ ते २ चमचे तूप पुरेसे असून, मध आणि तूप कधीही समप्रमाणात एकत्र करून खाऊ नये.
तूप नेहमी कोमट पाण्यात किंवा दुधात मिसळून घेणे उत्तम, मात्र उच्च कोलेस्ट्रॉल असल्यास डॉक्टरांचा सल्ला नक्की घ्या.
