तूप खाण्याच्या 'या' 4 पद्धती आरोग्यासाठी संजीवनी!

Aarti Badade

आयुर्वेदानुसार तूप एक संजीवनी

देशी गाईचे साजूक तूप आरोग्यासाठी अमृतासमान मानले जाते, जे शरीरासाठी संजीवनी ठरू शकते.

Ways of Consuming Ghee for health

|

Sakal

सकाळी रिकाम्या पोटी तुपाचे सेवन

सकाळी उपाशीपोटी १ चमचा कोमट तूप प्यायल्याने बद्धकोष्ठता दूर होते आणि शरीर डिटॉक्स होण्यास मदत होते.

Ways of Consuming Ghee for health

|

Sakal

गरम अन्नासोबत तुपाचा वापर

गरम वरण-भात किंवा पोळीवर तूप घालून खाल्ल्याने पचन सुधारते आणि पोषक तत्वांचे शोषण वाढते.

Ways of Consuming Ghee for health

|

Sakal

रात्री दुधासोबत तुपाचे फायदे

रात्री झोपण्यापूर्वी कोमट दुधात १ चमचा तूप मिसळून प्यायल्याने चांगली झोप लागते आणि शरीराला ऊर्जा मिळते.

Ways of Consuming Ghee for health

|

Sakal

औषधी गुणधर्मांचा खजिना

घसा खवखवत असल्यास सुंठ आणि तुपाचे मिश्रण घेतल्यास आराम मिळतो आणि शरीरातील वात-पित्त संतुलित राहते.

Ways of Consuming Ghee for health

|

Sakal

प्रमाण आणि घ्यायची महत्त्वाची काळजी

आरोग्यासाठी दिवसाला १ ते २ चमचे तूप पुरेसे असून, मध आणि तूप कधीही समप्रमाणात एकत्र करून खाऊ नये.

Ways of Consuming Ghee for health

|

Sakal

तज्ज्ञांचा सल्ला आणि कोमट पाणी

तूप नेहमी कोमट पाण्यात किंवा दुधात मिसळून घेणे उत्तम, मात्र उच्च कोलेस्ट्रॉल असल्यास डॉक्टरांचा सल्ला नक्की घ्या.

Ways of Consuming Ghee for health

|

Sakal

