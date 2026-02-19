डॉ. विकास दिव्यकीर्ति म्हणतात, 'या' 3 व्यक्तींना आयुष्यातून दूर केलं तरच तुम्हाला मिळेल 100% यश

Saisimran Ghashi
डॉ. विकास दिव्यकीर्ती हे केवळ एक शिक्षक नसून कोट्यवधी तरुणांचे 'बौद्धिक मार्गदर्शक' आहेत.
लोक त्यांना फॉलो करतात कारण ते अवघड विषय अतिशय साध्या, विनोदी आणि तार्किक भाषेत समजावून सांगतात.
त्यांची 'रिस्टार्ट' ही फिलॉसॉफी आणि विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्याप्रती असलेली संवेदनशीलता त्यांना इतर शिक्षकांपासून वेगळे ठरवते.
त्यांच्या मते, यश मिळवण्यासाठी काही विशेष प्रकारच्या व्यक्तींना आयुष्यातून दूर ठेवणे गरजेचे आहे
जे प्रत्येक संधीमध्ये अडथळा शोधतात आणि तुमच्या उत्साहावर विरजण घालतात अशांपासून दूर राहा.
तुमच्या यशाचा मनापासून आनंद न मानता केवळ उणिवा काढणाऱ्या व्यक्ती तुमच्या आत्मविश्वासाला तडे देतात.
ज्यांना स्वतःच्या वेळेची किंमत नाही, ते तुमचाही अमूल्य वेळ विनाकारण गप्पांमध्ये वाया घालवतात.
संकटावर मात करण्याऐवजी सतत नशिबाला आणि परिस्थितीला दोष देणारे लोक तुम्हाला कधीच पुढे जाऊ देत नाहीत.
जे तुमच्या चुकांवर पांघरूण घालून फक्त गोड बोलतात, ते तुमची प्रगती रोखणारे सर्वात मोठे शत्रू आहेत.
संकुचित विचारसरणी असलेल्या व्यक्ती तुमच्या तार्किक विचार करण्याच्या क्षमतेला मारून टाकतात.
ज्यांच्याकडे स्वतःच्या आयुष्यासाठी कोणतेही व्हिजन नाही, ते तुम्हालाही तुमच्या ध्येयापासून भरकटवू शकतात.
