नसांमधील कोलेस्ट्रॉल साफ करतील ‘या’ 5 भाज्या!

Aarti Badade

वाईट कोलेस्ट्रॉल

शरीरातील वाईट कोलेस्ट्रॉलची वाढलेली पातळी धमन्यांमध्ये चरबीचे साठे (प्लाक) तयार करते, ज्यामुळे हार्ट अटॅक आणि स्ट्रोकचा थेट धोका वाढतो.

vegetables to control cholesterol

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Sakal

कंटोला भाजी आणि अँटीऑक्सिडंट्सचा फायदा

कंटोला या भाजीमधील फ्लेवोनॉइड्स आणि फायबर रक्तवाहिन्यांमधील चरबीचे ऑक्सिडेशन रोखतात, ज्यामुळे नसांमध्ये अडथळे निर्माण होत नाहीत.

vegetables to control cholesterol

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Sakal

भेंडीमधील 'पेक्टिन' ठरते चमत्कारिक

भेंडी कापल्यावर बाहेर येणारा चिकट पदार्थ (पेक्टिन) पचनक्रियेदरम्यान खराब कोलेस्ट्रॉलला स्वतःकडे बांधून ठेवतो आणि ते शौचावाटे शरीराबाहेर टाकतो.

vegetables to control cholesterol

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Sakal

परवळमुळे वाढते चांगले कोलेस्ट्रॉल (HDL)

'जर्नल ऑफ एथनोफार्माकोलॉजी'नुसार परवळाच्या नियमित सेवनाने शरीरातील वाईट ट्रायग्लिसराइड्स कमी होऊन चांगले कोलेस्ट्रॉल वाढण्यास मोठी मदत होते.

vegetables to control cholesterol

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Sakal

दुधी भोपळ्याचा रस आणि लिपिड प्रोफाइल

९० दिवस रोज सकाळी रिकाम्या पोटी दुधी भोपळ्याचा रस पिल्याने धमन्यांची सूज कमी होते आणि लिपिड प्रोफाइलमध्ये कमालीची सुधारणा होते.

vegetables to control cholesterol

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Sakal

कारल्यामुळे यकृत (Liver) होते सक्रिय

कारल्यातील फायटोकेमिकल्स यकृताला कमालीचे सक्रिय करतात, ज्यामुळे यकृत शरीरातील अतिरिक्त आणि घातक कोलेस्ट्रॉल वेगाने बाहेर फेकून देते.

vegetables to control cholesterol

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Sakal

केवळ औषधांवर अवलंबून राहणे टाळा

उच्च कोलेस्ट्रॉल केवळ औषधांनी बरे होत नाही, तर नसांचे आरोग्य जपण्यासाठी रोजच्या आहारात या ५ फायबरयुक्त भाज्यांचा समावेश करणे अनिवार्य आहे.

vegetables to control cholesterol

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Sakal

शेंगदाण्यांसोबत 'हे' पदार्थ खाणे शरीरासाठी ठरू शकते विष!

Foods You Should Never Eat with Peanuts

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Sakal

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