रक्तातली साखर वाढवतात रोजच्या जेवणातले 'हे' 3 पदार्थ

Saisimran Ghashi

मैद्याचे पदार्थ

मैद्यापासून बनवलेले पदार्थ शरीरात गेल्यावर साखरेची पातळी अतिशय वेगाने वाढवतात

Maida-based foods increases blood sugar

साखरयुक्त पेये

जास्त गोड शीतपेये किंवा पॅकबंद फळांच्या रसांमध्ये असणारी अतिरिक्त साखर रक्तातील ग्लुकोजवर थेट परिणाम करते.

Sugary drinks increases blood sugar

पॉलिश केलेला भात

पॉलिश केलेल्या पांढऱ्या भाताचा 'ग्लायसेमिक इंडेक्स' जास्त असल्याने तो मधुमेहींसाठी धोकादायक ठरू शकतो.

White rice increases blood sugar

बटाट्याचे अतिसेवन

रोजच्या जेवणात सतत बटाटा किंवा त्यापासून बनवलेले तळलेले पदार्थ रक्तातील साखर झपाट्याने वाढवण्यास कारणीभूत ठरतात.

Excessive potato consumption increases blood sugar

रिफाइंड कार्बोहायड्रेट्स

प्रक्रिया केलेले पिष्टमय पदार्थ शरीरातील इन्सुलिनच्या कार्यावर नकारात्मक परिणाम करतात.

Refined carbohydrates increases blood sugar

फायबरची कमतरता

आहारात फायबर कमी असल्यास साखर शोषली जाण्याचा वेग वाढतो आणि रक्तातील पातळी बिघडते.

Lack of fiber increases blood sugar

न्याहारीतील चुकीचे पदार्थ

सकाळी रिकाम्या पोटी गोड किंवा मैद्याचे पदार्थ खाल्ल्याने दिवसभराची शुगर लेव्हल अस्थिर राहू शकते.

Wrong breakfast choices increases blood sugar

Disclaimer

ही केवळ सामान्य माहिती आहे. आरोग्यसंबंधित सल्ला घेण्यासाठी डॉक्टरना भेटा. आरोग्यदायी आहाराच्या अधिक माहितीसाठी तुम्ही नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ हेल्थ (NIH) च्या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट देऊ शकता.

