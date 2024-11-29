यशाच्या शिखरावर पोहोचण्यासाठी 'या' 8 सवयी नेहमी ठरतात फायदेशीर

Anushka Tapshalkar

यशस्वी होण्यासाठीच्या सवयी

यशस्वी होण्यासाठी सहसा सकाळच्या सवयी महत्त्वाच्या असतात हे तर आपल्याला माहित आहे. पण संध्याकाळच्या वेळी जर आपण काही सवयी अवलंबल्या तर त्याचीही मदत आपल्याला यशाच्या शिखरावर पोचण्यासाठी नक्की होते. काय आहेत या सवयी जाणून घेऊया

Habits of successful people | sakal

दुसऱ्या दिवसाचे नियोजन

दररोज दैनंदिनी लिहा आणि पुढ्याच्या दिवसासाठी एक टू- डू लिस्ट तयार करा. दुसऱ्या दिवसाची स्पष्ट उद्दिष्टे निश्चित असतील तर तुमचे मन एकाग्र राहते आणि सकाळी निर्णय घेतानाचा गोंधळ टळतो.

To do list | sakal

दिवसभरात काय झाले

धकाधकीच्या दिवसानंतर, पूर्ण दिवसात काय काय घडले याचा विचार करण्यासाठी संध्याकाळी काही वेळ काढा. याची तुमच्या व्यक्तिगत वाढीसाठी मदत होईल. तसेच दिवसाच्या शेवटी कृतज्ञता व्यक्त करायला विसरु नका.

Journaling | sakal

वाचन करणे

बऱ्याच यशस्वी लोकांमध्ये एक सवय असते- ती म्हणजे रोजचे वाचन मग ते कामासाठी असो किंवा आनंदासाठी. यामुळे तुमचे जागतिक दृष्टिकोन वाढवण्यास तसेच,सामाजिक ज्ञानात भर घालण्यास मदत होते.

Reading | sakal

गॅजेट्सपासून दूर राहणे

दिवसभराच्या थकव्यानंतर मोबाइलपासून दूर रहा. त्याऐवजी तुमचे छंद जोपासा, ज्यामुळे तुमचा दिवसभराचा थकवा दूर होईल व तुम्हाला आराम मिळेल.

Avoid technology | sakal

प्रियजनांसोबत वेळ घालवणे

संध्याकाळच्या वेळी सगळे कुटुंब सदस्य घरात असतात. अशावेळी त्यांच्यासोबत गप्पा गोष्टी करा. यामुळे तुमचे जीवन आनंदी आणि परिपूर्ण होऊ शकते.

Spend time with family | sakal

ध्यान करणे

झोपण्यापूर्वी ध्यान केल्यास एखाद्याला ताण कमी होणे, थकवा दूर होऊन शांत झोप लागण्यास मदत होते.

Meditation | sakal

रात्री हलके जेवण करणे

संध्याकाळी जड जेवण किंवा कॅफीन घेतल्याने एखाद्याने पचन आणि झोपेच्या पद्धतींमध्ये व्यत्यय येऊ शकतो. त्याऐवजी चांगली झोप येण्यासाठी हलके जेवण किंवा हर्बल टीचा पर्याय निवडा.

Avoid Heavy Dinner, Have Herbal Tea | sakal

शांत झोपेची तयारी करणे

दररोज झोपण्याची वेळ निश्चित करा. त्याचे सातत्याने पालन केल्याने तुम्हाला शांत झोप लागण्यास मदत होईल.

Peaceful Sleep | sakal

Chanakya Niti: यश हवंय? चाणक्य सांगतात ‘या’ 3 घातक सवयींपासून दूर रहा

Chanakya Success Tips

|

Sakal

आणखी वाचा