केसांच्या वाढीसाठी 'ही' पेय ठरतील रामबाण उपाय!

Aarti Badade

केसांच्या वाढीसाठी

आजच्या धावपळीच्या जीवनशैलीत केस गळणे आणि केसांचा कोरडेपणा ही सामान्य समस्या झाली आहे. केसांना आतून पोषण देण्यासाठी आहारात काही नैसर्गिक ज्यूसचा समावेश करता येतो.

hair fall juice benefits

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Sakal

गाजराचा ज्यूस

गाजरामध्ये व्हिटॅमिन A आणि बीटा-कॅरोटीन मुबलक प्रमाणात असते.
केसांच्या आरोग्यासाठी आवश्यक पोषण मिळवण्यासाठी गाजराचा ज्यूस उपयुक्त ठरू शकतो.

hair fall juice benefits

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Sakal

आल्याचा ज्यूस

आल्याचा ज्यूस स्कॅल्पमधील रक्ताभिसरणाला मदत करू शकतो.
यामुळे केसांच्या मुळांना आवश्यक पोषण मिळण्यास मदत होऊ शकते.

hair fall juice benefits

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Sakal

संत्र्याचा ज्यूस

संत्रे व्हिटॅमिन Cचा चांगला स्रोत आहे.
व्हिटॅमिन C शरीरातील कोलेजन निर्मितीस मदत करते, ज्यामुळे केस मजबूत ठेवण्यासाठी आधार मिळतो.

hair fall juice benefits

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Sakal

नारळपाणी

नारळपाणी शरीराला हायड्रेशन आणि विविध पोषक घटक देऊ शकते.
पुरेसे पाणी आणि पोषण मिळाल्याने केसांचे आरोग्य टिकवण्यास मदत होऊ शकते.

hair fall juice benefits

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Sakal

फक्त ज्यूसवर अवलंबून राहू नका!

केसांच्या चांगल्या आरोग्यासाठी केवळ ज्यूस पुरेसे नाहीत.
प्रथिने, जीवनसत्त्वे, खनिजे आणि संतुलित आहार यांचाही आहारात समावेश असणे महत्त्वाचे आहे.

hair fall juice benefits

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Sakal

केसांसाठी आतून पोषण महत्त्वाचे!

गाजर, आले, संत्रे आणि नारळपाणी यांचा योग्य प्रमाणात आहारात समावेश करता येतो.
नैसर्गिक आहार + योग्य पोषण + निरोगी जीवनशैली = मजबूत आणि निरोगी केसांसाठी चांगली सुरुवात!

hair fall juice benefits

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Sakal

रात्री जेवल्यानंतर किती पावले चालावे?

walk after dinner

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Sakal

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