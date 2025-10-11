हृदयासाठी विषापेक्षा कमी नाहीत रोजच्या जेवणातले 'हे' 5 पदार्थ

Saisimran Ghashi
ओट्स आणि नट्स असले तरी साखर आणि पाम तेलामुळे हृदयासाठी हानिकारक.
esakal
जास्त साखरेचे प्रमाण हृदयाच्या आरोग्यासाठी धोकादायक ठरते.
esakal
फायबर असले तरी साखर आणि तेलामुळे हृदयविकाराचा धोका वाढतो.
esakal
बाहेर विकत आणलेले पॅकेज केलेले ज्यूसमध्ये फायबर कमी आणि साखर जास्त असल्याने वजन वाढवून हृदयरोगाला कारणीभूत.
esakal
संतृप्त चरबीमुळे कोलेस्ट्रॉल वाढवून हृदयासाठी हानिकारक.
esakal
कृत्रिम साखर आतड्यांसह धमन्यांना नुकसान पोहोचवते.
esakal
जास्त सोडियममुळे रक्तदाब वाढण्याचा धोका.
esakal
ट्रान्स फॅट्स आणि पाम तेलामुळे कोलेस्ट्रॉल वाढवून हृदयरोगाला आमंत्रण.
esakal
कमी फायबर आणि जास्त साखरेमुळे रक्तातील साखर वाढवते, हृदयाला हानी.
esakal
India 150 years Old Photos
esakal