हृदयासाठी विषापेक्षा कमी नाहीत रोजच्या जेवणातले 'हे' 5 पदार्थ

Saisimran Ghashi

ग्रॅनोला बार

ओट्स आणि नट्स असले तरी साखर आणि पाम तेलामुळे हृदयासाठी हानिकारक.

फ्लेवर दही

जास्त साखरेचे प्रमाण हृदयाच्या आरोग्यासाठी धोकादायक ठरते.

मफिन

फायबर असले तरी साखर आणि तेलामुळे हृदयविकाराचा धोका वाढतो.

फळांचा रस

बाहेर विकत आणलेले पॅकेज केलेले ज्यूसमध्ये फायबर कमी आणि साखर जास्त असल्याने वजन वाढवून हृदयरोगाला कारणीभूत.

नारळ तेल

संतृप्त चरबीमुळे कोलेस्ट्रॉल वाढवून हृदयासाठी हानिकारक.

डाएट सोडा

कृत्रिम साखर आतड्यांसह धमन्यांना नुकसान पोहोचवते.

कॅनमधील सूप

जास्त सोडियममुळे रक्तदाब वाढण्याचा धोका.

मार्जरीन

ट्रान्स फॅट्स आणि पाम तेलामुळे कोलेस्ट्रॉल वाढवून हृदयरोगाला आमंत्रण.

व्हाइट ब्रेड

कमी फायबर आणि जास्त साखरेमुळे रक्तातील साखर वाढवते, हृदयाला हानी.

