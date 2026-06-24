सकाळच्या 'या' सवयी हृदयावर वाढवतात ताण! जाणून घ्या निरोगी ठेवण्याचा नियम

Aarti Badade

हृदयासाठी ठरते घातक

संतुलित आहार व व्यायामाइतकाच सकाळच्या दिनचर्येचा थेट परिणाम हृदयावर होतो, ज्याकडे दुर्लक्ष केल्यास भविष्यात हृदयविकाराचा मोठा धोका वाढतो.

Morning habits causing heart problems

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Sakal

रिकाम्या पोटी चहा किंवा कॉफी

सकाळी उठल्या उठल्या रिकाम्या पोटी कॅफिनयुक्त चहा किंवा कॉफी घेतल्याने अचानक रक्तदाब (BP) वाढू शकतो आणि हृदयाचे ठोके वेगाने वाढतात.

Morning habits causing heart problems

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Sakal

सकाळी उठल्यावर पुरेसे पाणी न पिणे

रात्री झोपेत शरीरात पाण्याची कमतरता होते; अशा वेळी सकाळी पाणी न पिल्यास रक्त घट्ट होऊन हृदयाला रक्त पंप करण्यासाठी दुप्पट मेहनत करावी लागते.

Morning habits causing heart problems

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Sakal

उठल्या उठल्या मोबाईल पाहणे

डोळे उघडताच मोबाईलवर ऑफिसचे मेल्स किंवा सोशल मीडिया पाहिल्याने मानसिक तणाव वाढतो, ज्यामुळे थेट हृदयाच्या रक्तवाहिन्यांवर वाईट परिणाम होतो.

Morning habits causing heart problems

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Sakal

घाईघाईत सकाळचा नाश्ता टाळणे

व्यस्त दिनचर्येमुळे सकाळचा पौष्टिक नाश्ता न केल्यास शरीरातील साखरेची पातळी अस्थिर होते, जी दीर्घकाळात हृदयाच्या आरोग्यासाठी अत्यंत घातक ठरते.

Morning habits causing heart problems

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Sakal

अचानक तीव्र व जड व्यायाम करणे

सकाळी उठल्या उठल्या शरीराला कोणतीही पूर्वतयारी न देता अचानक जड व्यायाम करणे टाळावे; त्याऐवजी सुरुवातीला हलके स्ट्रेचिंग किंवा चालणे योग्य ठरते.

Morning habits causing heart problems

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Sakal

हृदय निरोगी ठेवण्यासाठी सुवर्ण नियम

भविष्यातील हृदयविकार टाळण्यासाठी सकाळी उठल्यावर आधी पाणी प्या, हलका व्यायाम करा, पौष्टिक नाश्ता घ्या आणि विनाकारण तणाव घेणे पूर्णपणे बंद करा.

Morning habits causing heart problems

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Sakal

नियमित बदाम दूध पिण्याने शरीरात काय घडते?

Health benefits of drinking almond milk

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Sakal

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