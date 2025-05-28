अक्रोडपेक्षा मेंदूसाठी जास्त फायदेशीर ‘हे’ सुपरफूड्स!

Aarti Badade
अक्रोड मेंदूसाठी चांगला असतो, पण काही इतर अन्न घटक असे आहेत जे त्याहूनही अधिक फायदेशीर ठरतात.
भोपळ्याच्या बियात मॅग्नेशियम, झिंक, तांबे व लोह भरपूर असते, जे मेंदूच्या कार्यासाठी अतिशय उपयुक्त आहेत.
फ्लेव्होनॉइड्स, कॅफीन आणि अँटीऑक्सिडंट्सयुक्त डार्क चॉकलेट मेंदूतील रक्तप्रवाह वाढवते व स्मरणशक्ती सुधारते.
हळदीतील कर्क्युमिन मेंदूत प्रवेश करून न्यूरॉन्सच्या वाढीस चालना देते आणि मानसिक तणाव कमी करते.
व्हिटॅमिन K आणि अँटीऑक्सिडंट्सयुक्त ब्रोकोली मेंदूच्या पेशी मजबूत करते आणि जळजळ कमी करते.
एवोकॅडोतील हेल्दी फॅट्स व फोलेट मेंदूत रक्तप्रवाह सुधारतात आणि मानसिक कार्यक्षमतेस चालना देतात.
दररोजच्या आहारात ही सुपरफूड्स समाविष्ट करून मेंदू तीव्र, सक्रिय आणि निरोगी ठेवा!