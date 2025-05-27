रात्री झोपण्यापूर्वी केसांच्या वाढीसाठी ही गोष्ट नक्की करा!

Aarti Badade

चांगली सवय – केस विंचरणे!

रात्री झोपण्यापूर्वी केस विंचरणे ही एक आरोग्यदायी सवय आहे. यामुळे केवळ केसच नव्हे, तर मनही शांत होते.

night hair routine | Sakal

गुंतलेल्या केसांचा त्रास टाळतो

दररोज रात्री केस विंचरल्याने केसांमधील गुंता सुटतो आणि केस तुटण्याचे प्रमाण कमी होते.

night hair routine | sakal

टाळूतील रक्ताभिसरण सुधारते

कंघी केल्याने टाळूला सौम्य मालिश मिळते, ज्यामुळे रक्तप्रवाह सुधारतो आणि केसांची वाढ चांगली होते.

night hair routine | Sakal

चांगली झोप मिळते

केस विंचरण्यामुळे शरीर आणि मन शांत होते. यामुळे झोप लागण्यास मदत होते.

night hair routine | Sakal

टाळूवरील धूळ आणि घाण निघते

दिवसभरात टाळूवर साचलेली धूळ, घाम आणि घाण निघून जाते, टाळू स्वच्छ राहतो.

night hair routine | Sakal

तणाव कमी होतो

केस विंचरणे म्हणजे एक प्रकारचा रिलॅक्सिंग रिच्युअल – यामुळे तणाव कमी होतो आणि मूड सुधारतो.

night hair routine | Sakal

केस मजबूत आणि चमकदार होतात

नियमित विंचरण्यामुळे केसांची मुळे मजबूत होतात आणि केसांमध्ये नैसर्गिक चमक येते.

night hair routine | Sakal

कोंड्याचे प्रमाण कमी होते

टाळूवरील मृत पेशी, अतिरिक्त तेल आणि कोंडा कमी होतो – ज्यामुळे टाळू निरोगी राहतो.

night hair routine | Sakal

'जिरा बटर दही वडे': उन्हाळ्याच्या सुट्ट्यांसाठी खास थंडगार सरप्राइज!

Jeera Butter Dahi Vada | Sakal
येथे क्लिक करा