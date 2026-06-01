रात्रीचा शिळा भात खाण्यापूर्वी या गोष्टी नक्की जाणून घ्या!

Aarti Badade

उरलेला भात फ्रिजमध्ये ठेवताना

उरलेला भात फ्रिजमध्ये ठेवणे योग्य असले, तरी तो योग्य तापमानात साठवला नाही तर आरोग्यासाठी अत्यंत धोकादायक ठरू शकतो.

Cooked Rice Storage Tips for Food Safety

|

Sakal

'बॅसिलस सेरियस' जिवाणू

शिजवलेल्या भातात ‘बॅसिलस सेरियस’ (Bacillus cereus) नावाच्या जिवाणूंचे बीजाणू असू शकतात, जे चुकीच्या साठवणुकीमुळे वाढून फूड पॉइझनिंग करू शकतात.

भात शिजवल्यानंतर

भात शिजल्यानंतर तो रूम टेम्परेचरवर २ तासांपेक्षा जास्त वेळ बाहेर ठेवू नये, अन्यथा त्यात धोकादायक जिवाणू वेगाने वाढू लागतात.

फ्रिजमधील कमी तापमान

भात लवकर फ्रिजमध्ये ठेवल्यास, तेथील कमी तापमानामुळे जिवाणूंची वाढ मंदावते आणि भात दीर्घकाळ खाण्यायोग्य राहण्यास मदत होते.

फ्रिजमधील भात

फ्रिजमध्ये ठेवलेला भात थेट न खाता, तो खाण्यापूर्वी वाफ येईपर्यंत चांगला कडक गरम केल्यास आरोग्याचा धोका मोठ्या प्रमाणात कमी होतो.

भाताला वारंवार पुन्हा पुन्हा गरम करणे

फ्रिजमधील भात गरजेपुरताच गरम करावा; एकाच भाताला पुन्हा पुन्हा गरम केल्याने त्याची गुणवत्ता कमी होते आणि तब्येत बिघडण्याची शक्यता वाढते.

थंड भात थेट खाण्यापूर्वी

रात्रीचा किंवा दुपारचा थंड भात थेट खाण्याची घाई करू नका; तो योग्य पद्धतीने आणि सुरक्षित वातावरणात साठवला गेला आहे का, याची नेहमी खात्री करा.

चुकीच्या पद्धतीने

जास्त वेळ बाहेर राहिलेला किंवा चुकीच्या पद्धतीने साठवलेला भात खाल्ल्यास पोटदुखी, उलट्या आणि गंभीर अन्न विषबाधा (Food Poisoning) होऊ शकते.

