जिवलग मित्रालाही सांगू नका 'या' ५ गोष्टी, नाहीतर अडचणीत येईल तुमचं वैयक्तिक आयुष्य

Shubham Banubakode

मैत्री म्हणजे काय?

जिवलग मित्रावर विश्वास असणं चांगलं, पण आयुष्यातील प्रत्येक गोष्ट शेअर करणं नेहमीच योग्य ठरतं असं नाही.

5 Things You Should Never Share With Your Best Friend

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पार्टनरसोबतचे छोटे वाद

जोडीदारासोबत झालेला प्रत्येक छोटा वाद मित्राला सांगू नका. नंतर तुमचं नातं सुधारलं तरी त्याच्या मनात नकारात्मक छाप राहू शकते.

5 Things You Should Never Share With Your Best Friend

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बँकिंगची माहिती

मोबाईलचा पासवर्ड, UPI PIN, ATM PIN किंवा बँकेशी संबंधित माहिती कोणालाही, अगदी जिवलग मित्रालाही देऊ नका.

5 Things You Should Never Share With Your Best Friend

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दुसऱ्याचं गुपित

कोणीतरी विश्वासाने सांगितलेली खासगी गोष्ट मित्राला सांगू नका. दुसऱ्याचा विश्वास जपणं हीच खरी मैत्री आणि चांगल्या स्वभावाची ओळख आहे.

5 Things You Should Never Share With Your Best Friend

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भविष्यातील योजना

नवी नोकरी, परदेशात जाण्याची तयारी किंवा मोठे प्लॅन्स पूर्ण होण्यापूर्वी सर्वांना सांगू नका. आधी यश मिळू द्या, मग आनंद साजरा करा.

5 Things You Should Never Share With Your Best Friend

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कमतरता

प्रत्येक वेळी स्वतःच्या उणिवा सांगत राहिलात तर त्याच गोष्टी तुमच्या मनावरही परिणाम करू लागतात. आत्मविश्वास जपणं तितकंच महत्त्वाचं आहे.

5 Things You Should Never Share With Your Best Friend

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वैयक्तिक व्यवहार

तुमची आर्थिक स्थिती, गुंतवणूक किंवा वैयक्तिक व्यवहार प्रत्येक मित्राला सांगण्याची गरज नसते. काही गोष्टी खासगीच ठेवणं अधिक सुरक्षित असतं.

5 Things You Should Never Share With Your Best Friend

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मर्यादेचं पालन

खरी मैत्री प्रत्येक गोष्ट सांगण्यात नसते. विश्वास, परस्परांचा आदर आणि योग्य मर्यादा पाळल्या तरच नातं दीर्घकाळ मजबूत राहतं.

5 Things You Should Never Share With Your Best Friend

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