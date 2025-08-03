कोशिंबीर खाताय? 'या' 3 भाज्या दह्यात मिसळल्यास पचन बिघडेल!

Aarti Badade

या ३ भाज्या दह्यात मिसळल्याने होतो धोका!

रोजचा रायता पचन बिघडवतोय? जाणून घ्या कोणत्या भाज्या टाळाव्यात.

दही – आरोग्यासाठी फायदेशीर पण...

दही थंड असून शरीराला अनेक फायदे देते. मात्र काही भाज्यांबरोबर ते खाल्ल्यास पचनक्रियेला अडथळा होतो.

कांदा + दही = पोटफुगी

कांदा गरम तर दही थंड! एकत्र घेतल्यास पचन बिघडते, जडपणा आणि पोटफुगी जाणवू शकते.

वांगी + दही = त्वचेला त्रास

वांग्याची उष्णता आणि दह्याची थंडी — यामुळे पोटावर ताण येतो. काही लोकांना पुरळ व त्वचा त्रास जाणवतो.

काकडी + दही = पचन मंदावते

काकडी आणि दही दोन्ही थंड प्रकृतीचे. हे एकत्र खाल्ल्यास अन्न हळूहळू पचते आणि सुस्ती येते.

काय करावे?

दह्याचे फायदे हवेत, पण योग्य भाज्यांबरोबरच. कांदा, वांगी व काकडी दह्यात मिसळणे टाळा.

शेवटचा सल्ला

तज्ज्ञांचं म्हणणं मान्य करा – आरोग्यासाठी दही योग्य आहे, पण चुकीच्या जोड्यांपासून सावध रहा!

