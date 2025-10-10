दिवाळीत मुंबईच्या 'या' ५ बाजारपेठांमध्ये खरेदी करा, कमी किमतीत सर्वकाही मिळवा

Mansi Khambe
2025 ची दिवाळी अगदी जवळ आली आहे. मुंबईकर या उत्सवाची तयारी करत आहेत. नवीन कपडे आणि दागिने खरेदी करण्यापासून ते घराच्या सजावटीपर्यंत, खरेदी हा उत्सवाच्या तयारीचा एक महत्त्वाचा भाग आहे.
जर तुम्ही अजून दिवाळीची खरेदी सुरू केली नसेल, तर मुंबईतील पाच बाजारपेठांबद्दल जाणून घ्या जिथे तुम्ही भेट देऊ शकता.
क्रॉफर्ड मार्केट हे मुंबईतील सर्वोत्तम बाजारपेठांपैकी एक आहे. येथे मिठाईसारख्या खाद्यपदार्थांपासून ते उत्सवाच्या सजावटीपर्यंत सर्व काही विकले जाते. संपूर्ण बाजारपेठ एकाच इमारतीखाली आहे.
ते विशेषतः सुक्या मेव्यासाठी ओळखले जाते. आजूबाजूच्या परिसरात फळे, कपडे आणि इतर वस्तू विकण्यासाठी अनेक स्टॉल्स आहेत. हे बाजारपेठ सीएसटी स्टेशनजवळ आहे.
मातीचे दिवे आणि मातीच्या मूर्तींसारख्या इतर वस्तूंसाठी, तुम्ही मुंबईतील सर्वात मोठे बाजार, ज्याला कुंभारवाडा मार्केट असेही म्हणतात, धारावी मार्केटला भेट देऊ शकता.
दिवाळीत कुलाबा कॉजवे हे देखील एक लोकप्रिय खरेदी ठिकाण आहे. तुम्ही येथे जाऊन अनोख्या, स्वस्त आणि अनोख्या सजावटीच्या वस्तू खरेदी करू शकता. तुम्हाला परवडणाऱ्या किमतीत हस्तनिर्मित वस्तू देखील मिळू शकतात.
दिवाळीच्या कपड्यांची खरेदी करण्यासाठी वांद्रे येथील लिंकिंग रोड हे एक उत्तम ठिकाण आहे. तुम्हाला सर्वोत्तम वस्तू मिळतील आणि कमीत कमी खर्चात तुमचा लूक वाढवता येईल.
घराच्या सजावटीशिवाय दिवाळी अपूर्ण आहे. दिवाळी म्हणजे दिवे आणि चमकणारे घर. मुंबईतील मनीष मार्केट हे दिवे आणि विविध प्रकारचे आधुनिक विद्युत दिवे खरेदी करण्यासाठी मुंबईतील सर्वोत्तम ठिकाण आहे.
