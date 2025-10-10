दिवाळीत मुंबईच्या 'या' ५ बाजारपेठांमध्ये खरेदी करा, कमी किमतीत सर्वकाही मिळवा

Mansi Khambe

दिवाळी

2025 ची दिवाळी अगदी जवळ आली आहे. मुंबईकर या उत्सवाची तयारी करत आहेत. नवीन कपडे आणि दागिने खरेदी करण्यापासून ते घराच्या सजावटीपर्यंत, खरेदी हा उत्सवाच्या तयारीचा एक महत्त्वाचा भाग आहे.

Diwali Shopping

|

ESakal

बाजारपेठा

जर तुम्ही अजून दिवाळीची खरेदी सुरू केली नसेल, तर मुंबईतील पाच बाजारपेठांबद्दल जाणून घ्या जिथे तुम्ही भेट देऊ शकता.

Diwali Shopping

|

ESakal

क्रॉफर्ड मार्केट

क्रॉफर्ड मार्केट हे मुंबईतील सर्वोत्तम बाजारपेठांपैकी एक आहे. येथे मिठाईसारख्या खाद्यपदार्थांपासून ते उत्सवाच्या सजावटीपर्यंत सर्व काही विकले जाते. संपूर्ण बाजारपेठ एकाच इमारतीखाली आहे.

Diwali Shopping

|

ESakal

अनेक स्टॉल्स

ते विशेषतः सुक्या मेव्यासाठी ओळखले जाते. आजूबाजूच्या परिसरात फळे, कपडे आणि इतर वस्तू विकण्यासाठी अनेक स्टॉल्स आहेत. हे बाजारपेठ सीएसटी स्टेशनजवळ आहे.

Diwali Shopping

|

ESakal

कुंभारवाडा मार्केट

मातीचे दिवे आणि मातीच्या मूर्तींसारख्या इतर वस्तूंसाठी, तुम्ही मुंबईतील सर्वात मोठे बाजार, ज्याला कुंभारवाडा मार्केट असेही म्हणतात, धारावी मार्केटला भेट देऊ शकता.

Diwali Shopping

|

ESakal

कुलाबा कॉजवे

दिवाळीत कुलाबा कॉजवे हे देखील एक लोकप्रिय खरेदी ठिकाण आहे. तुम्ही येथे जाऊन अनोख्या, स्वस्त आणि अनोख्या सजावटीच्या वस्तू खरेदी करू शकता. तुम्हाला परवडणाऱ्या किमतीत हस्तनिर्मित वस्तू देखील मिळू शकतात.

Diwali Shopping

|

ESakal

लिंकिंग रोड

दिवाळीच्या कपड्यांची खरेदी करण्यासाठी वांद्रे येथील लिंकिंग रोड हे एक उत्तम ठिकाण आहे. तुम्हाला सर्वोत्तम वस्तू मिळतील आणि कमीत कमी खर्चात तुमचा लूक वाढवता येईल.

Diwali Shopping

|

ESakal

मनीष मार्केट

घराच्या सजावटीशिवाय दिवाळी अपूर्ण आहे. दिवाळी म्हणजे दिवे आणि चमकणारे घर. मुंबईतील मनीष मार्केट हे दिवे आणि विविध प्रकारचे आधुनिक विद्युत दिवे खरेदी करण्यासाठी मुंबईतील सर्वोत्तम ठिकाण आहे.

Diwali Shopping

|

ESakal

तुम्ही तुमची तक्रार पंतप्रधानांना कशी पाठवू शकता? जाणून घ्या नंबर आणि पत्ता...

Sent complaint to PM

|

ESakal

येथे क्लिक करा