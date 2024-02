ओटीटीवर राज्य करण्यास या बॉलिवूड अभिनेत्री सज्ज!

ओटीटीवर पदार्पण बॉलिवूड अभिनेत्रींसाठी 2024 हे वर्ष खूपच खास आहे. या वर्षात अनेक अभिनेत्री ओटीटीवर पदार्पण करणार आहेत.

actress is ready to rule the OTT