जगातील अनोखा ट्रॅफिक नियम! या देशात दंड ठरतो 'तुमच्या कमाईनुसार'

Vinod Dengale

ट्रॅफिक नियम तोडल्यावर दंड कसा ठरतो?

बहुतेक देशांमध्ये ट्रॅफिक नियम तोडल्यास ठराविक रक्कम दंड म्हणून भरावी लागते. म्हणजेच श्रीमंत असो वा सामान्य नागरिक, सर्वांसाठी दंड समान असतो.

पण एका देशात वेगळी पद्धत

जगात एक असा देश आहे जिथे ट्रॅफिक दंड निश्चित रक्कम नसतो. येथे दंडाची रक्कम व्यक्तीच्या उत्पन्नावर अवलंबून ठरवली जाते

फिनलंड

युरोपमधील फिनलंडमध्ये ट्रॅफिक नियम तोडल्यास दंड व्यक्तीच्या कमाईनुसार आकारला जातो. जास्त कमाई करणाऱ्यांना त्याच गुन्ह्यासाठी मोठा दंड भरावा लागू शकतो.

डे-फाइन सिस्टम

फिनलंडमध्ये डे फाइन सिस्टम लागू आहे. या पद्धतीत दंडाची रक्कम ठरवताना संबंधित व्यक्तीची रोजची वापरता येणारी कमाई लक्षात घेतली जाते.

दंड कसा ठरवला जातो?

सर्वप्रथम अधिकाऱ्यांकडून त्या व्यक्तीची अंदाजे दररोजची निव्वळ कमाई मोजली जाते. त्यातील साधारण अर्धी रक्कम एका दिवसाच्या दंडासाठी आधार म्हणून घेतली जाते.

गुन्ह्याच्या गंभीरतेनुसार गणित

यानंतर नियमभंग किती गंभीर आहे यावरून डे युनिट्स ठरवले जातात. हे साधारणपणे 10 ते 20 दिवसांपर्यंत असू शकतात, तर गंभीर प्रकरणात त्यापेक्षा जास्तही असतात.

या नियमामागचा उद्देश काय?

या पद्धतीचा मुख्य हेतू म्हणजे समानता आणि न्याय. म्हणजेच दंडाचा परिणाम श्रीमंत आणि सामान्य नागरिक दोघांवरही सारखाच व्हावा.

कधी कधी लाखोंमध्ये दंड

या नियमामुळे काही श्रीमंत लोकांना वाहतूक नियम मोडल्याबद्दल खूप मोठा दंड भरावा लागला आहे. काही प्रकरणांमध्ये €1,21,000 पेक्षा जास्त दंड आकारला गेला आहे.

