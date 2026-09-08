भारतीय उद्योगविश्वाचा भीष्म पितामह म्हणून ओळखला जाणारा हाच तो मुलगा

Vinod Dengale

1839

3 मार्च 1839 रोजी नुसेरवान टाटा आणि जीवनबाई यांना एक मुलगा झाला.

Tata  Group 

जमशेट

त्याचं नाव जमशेट नुसेरवान टाटा ठेवलं गेल.

Tata  Group 

भीष्म पितामह

पुढे भारतीय उद्योगविश्वाचा भीष्म पितामह म्हणून ओळख झालेले हेच ते जमशेटजी टाटा.

Tata  Group 

नुसेरवान

आयुष्यात जमशेट यांनी भलेही भारतीय उद्योगविश्वाचा महामार्ग आखला असेल पण याची सुरुवात त्यांचे वडील नुसेरवान यांच्या पायवाटेने झाली.

Tata  Group 

पहिली शाखा

महाविद्यालयीन शिक्षण पूर्ण झाल्यावर परदेशफेरी करत असतानाच हाँगकाँग येथे जमशेटजी आणि अर्देशीर कंपनी स्थापन केली.

Tata  Group 

चीन

1857 सालच्या स्वातंत्र्यसमरात भारतात लढा सुरू असताना त्याच मातृभूमीला आर्थिक आकार देण्यासाठी जमशेट चीनमध्ये गेले होते.

Tata  Group 

स्वप्न पेरणारा माणूस

पुढे जमशेटजी टाटाचा प्रवास वेगाने स्वप्नवत वाटावा असा होता म्हणून त्यांना स्वप्न पेरणारा माणूस म्हटले जाते.

Tata  Group 

MRP पेक्षा जास्त पैसे घेतले? दुकानदाराविरोधात अशी करा तक्रार!

Shopkeeper Charged You More Than MRP?

|

eSakal

हेही वाचा