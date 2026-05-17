१ हजार वर्षे जुने, २४ तामिळ ताम्रपट परत मिळणार; भारत-नेदरलँडचा करार, PM मोदींनी दिली गूडन्यूज

सूरज यादव
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शुक्रवारी रात्री नेदरलँडमध्ये दाखल झाले. शनिवारी त्यांनी नेदरलँडच्या पंतप्रधानांची भेट घेतली.
Tamil copper plates
Esakal
नेदरलँडकडून ११ व्या शतकातील ऐतिहासिक असे चोल ताम्रपट भारताला देण्यात आले.
Tamil copper plates
Esakal
जवळपास १ हजार वर्षे जुने असे हे ताम्रपट चोल साम्राज्याशी संबंधित आहेत.
Tamil copper plates
Esakal
नेदरलँडसोबत कराराअंतर्गत हे ताम्रपट लवकरच भारतात आणले जातील. यात २१ मोठ्या आणि ३ लहान तांब्यांच्या पट्ट्या आहेत.
Tamil copper plates
Esakal
ताम्रपटावर असलेले बहुतांश लेख हे तामिळ भाषेत आहेत. पंतप्रदान मोदींनी याचे काही फोटो शेअर केले आहेत.
Tamil copper plates
Esakal
राजा राजेंद्र चोल पहिला आणि त्यांचे वडील राजा राजराजा चोल पहिला यांच्याशी संबंधित माहिती या ताम्रपटावर आहे.
Tamil copper plates
Esakal
१९व्या शतकात जेव्हा युरोपीय देशांकडून भारत आणि आशियात व्यापाराशी संबंधित शोध सुरू असताना हे ताम्रपट परदेशात नेले होते.
Tamil copper plates
Esakal
ताम्रपट हे तांब्याच्या बनलेल्या पट्ट्या असतात. यावर जुन्या काळात काही महत्त्वाच्या नोंदी लिहून ठेवलेल्या असत.
Tamil copper plates
Esakal
Drugs
Esakal