एका व्यक्तीकडे किती बँक खाते असावेत?

संतोष कानडे
आर्थिक नियोजन सोपे करण्यासाठी एका व्यक्तीकडे तीन बँक खाती ठेवणे उपयोगी ठरू शकते.
पहिले खाते सॅलरी किंवा उत्पन्न जमा करण्यासाठी वापरावे.
पगार जमा झाल्यानंतर आवश्यक रक्कम दुसऱ्या खात्यात वळवता येते.
ते दुसरे खाते EMI, घरखर्च, बिल आणि रोजच्या खर्चासाठी ठेवता येते.
त्यामुळे महिन्याच्या अनिवार्य खर्चासाठी स्वतंत्र रक्कम उपलब्ध राहते.
तिसरे खाते गुंतवणूक, म्युच्युअल फंड किंवा शेअर मार्केटशी संबंधित व्यवहारांसाठी वापरता येते.
गुंतवणुकीची रक्कम रोजच्या खर्चाच्या पैशांपासून वेगळी ठेवण्यास यामुळे मदत होते.
अशा पद्धतीने उत्पन्न, खर्च आणि गुंतवणूक यांचा हिशोब स्पष्ट राहतो.
मात्र प्रत्येक खात्याचे किमान शिल्लक, शुल्क आणि बँकेच्या अटी तपासणे महत्त्वाचे आहे.
त्यामुळे गरजेनुसार सॅलरी, खर्च आणि गुंतवणूक अशी तीन खाती ठेवणे आर्थिक शिस्तीसाठी उपयुक्त ठरू शकते.
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