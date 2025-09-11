पुस्तक उघडताच डोळे मिटतात? ही आहेत झोप येण्याची कारणं

Aarti Badade

पुरेशी झोप न घेणे

जर तुम्हाला रात्री पुरेशी झोप मिळाली नसेल, तर अभ्यास करताना झोप येण्याची शक्यता जास्त असते.

अभ्यासाचा कंटाळा

जर तुम्हाला अभ्यासात रस नसेल किंवा अभ्यास कंटाळवाणा वाटत असेल, तर झोप येऊ शकते.

अभ्यासाचे वातावरण

जर तुम्ही शांत आणि उजळ ठिकाणी अभ्यास करत नसाल, तर झोप येऊ शकते.

मेंदूचा थकवा

सतत अभ्यास केल्यामुळे मेंदूला थकवा येऊ शकतो आणि झोप येऊ शकते.

शारीरिक थकवा

जर तुम्ही शारीरिकदृष्ट्या थकलेले असाल, तर झोप येऊ शकते.

ताण

जर तुम्हाला अभ्यास करताना ताण वाटत असेल, तर झोप येऊ शकते.

अभ्यास

या सोप्या गोष्टी लक्षात ठेवा आणि नीट, ऐकाग्र, मन लाऊन अभ्यास करा.

