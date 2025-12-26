थायरॉईडचा त्रास कमी करायचा असेल तर ‘या’ पदार्थांपासून ठेवा अंतर

Aarti Badade

थायरॉईड

बदलती जीवनशैली आणि तणावामुळे थायरॉईडच्या रुग्णांमध्ये झपाट्याने वाढ होत आहे. पण घाबरू नका! योग्य आहार आणि व्यायामाने यावर नियंत्रण मिळवता येते.

महिलांना अधिक धोका का?

तज्ज्ञांच्या मते, पुरुषांच्या तुलनेत महिलांना थायरॉईडचा त्रास ८ पट जास्त असतो. हार्मोनल बदल, गर्भधारणा आणि ताणतणाव ही याची प्रमुख कारणे आहेत.

ही लक्षणे दिसताच सावध व्हा!

अचानक वजन वाढणे किंवा कमी होणे, सतत थकवा, केस गळणे, कोरडी त्वचा आणि मासिक पाळीतील अनियमितता ही थायरॉईडची मुख्य लक्षणे आहेत.

आहारात असावे 'आयोडीन'

थायरॉईड ग्रंथीच्या कार्यासाठी आयोडीन अत्यंत आवश्यक आहे. आहारात आयोडीनयुक्त मीठ, दूध, दही आणि मासे यांचा समावेश आवर्जून करा.

सेलेनियम आणि झिंकचे महत्त्व

थायरॉईड हार्मोन्स संतुलित ठेवण्यासाठी अंडी, सूर्यफुलाच्या बिया, मशरूम, हरभरे आणि भोपळ्याच्या बिया खाणे फायदेशीर ठरते.

फायबर आणि प्रोटीन्सवर भर द्या

पचन सुधारण्यासाठी सफरचंद, गाजर आणि पालक यांसारखी फायबरयुक्त फळे-भाज्या खा. तसेच डाळी, अंडी आणि पनीरमधून मिळणारे प्रोटीन चयापचय (Metabolism) सुधारते.

'हे' पदार्थ चुकूनही खाऊ नका!

जास्त प्रमाणात कोबी, फ्लॉवर, ब्रोकोली आणि मुळा खाणे टाळा. तसेच सोया उत्पादने, जंक फूड, जास्त साखर आणि कॅफिनमुळे हार्मोनल असंतुलन वाढू शकते.

निरोगी आयुष्याचा मंत्र

थायरॉईड नियंत्रित करण्यासाठी फक्त आहारच नाही, तर नियमित व्यायाम, ७-८ तासांची झोप आणि तणावमुक्त राहणे देखील तितकेच महत्त्वाचे आहे.

