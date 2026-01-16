हृदयाची धडधड वाढतेय? थायरॉईडच्या ‘या’ 5 लक्षणांकडे अजिबात दुर्लक्ष करू नका

Aarti Badade

थायरॉईड आणि तुमचे हृदय

मानेतील ही छोटी ग्रंथी तुमच्या हृदयाचे ठोके आणि चयापचय नियंत्रित करण्यात मोठी भूमिका बजावते.

हायपोथायरॉईडीझमची लक्षणे

थायरॉईड संप्रेरक कमी झाल्यास सतत थकवा जाणवणे, वजन वाढणे, केस गळणे आणि थंडी वाजणे अशी लक्षणे दिसतात.

हायपरथायरॉईडीझमचा धोका

थायरॉईड संप्रेरक जास्त प्रमाणात तयार झाल्यास वजन झपाट्याने कमी होणे, हात थरथरणे आणि चिंता वाटणे असे त्रास होतात.

हृदयविकाराचा मोठा इशारा

उपचार न केलेल्या थायरॉईडमुळे हृदयाचे ठोके अनियमित होतात, ज्यामुळे हृदय निकामी होण्याचा किंवा अटॅकचा धोका वाढतो.

स्ट्रोक आणि रक्ताच्या गुठळ्या

वृद्ध रुग्णांमध्ये हायपरथायरॉईडीझममुळे रक्ताच्या गुठळ्या होण्याचा आणि स्ट्रोकचा गंभीर धोका निर्माण होऊ शकतो.

छातीत दुखणे आणि धडधडणे

जर तुम्हाला वारंवार छातीत दुखत असेल किंवा विनाकारण हृदयाची धडधड वाढत असेल, तर ते थायरॉईडचे संकेत असू शकतात.

सोप्या चाचण्यांनी करा निदान

TSH आणि थायरॉईड संप्रेरकाची साधी रक्त चाचणी करून तुम्ही हृदयविकाराचा संभाव्य धोका वेळीच टाळू शकता.

डॉक्टरांचा मोलाचा सल्ला

योग्य वेळी औषधोपचार सुरू केल्यास हृदयाचे कार्य सुधारते आणि कोलेस्ट्रॉलची पातळी नियंत्रित राहण्यास मदत होते.

